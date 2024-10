Grealish scoort en wint, maar verliest ook door wereldgoal ploeggenoot

scoorde zondagavond tijdens Finland - Engeland (1-3) en won dus ook het duel, maar zal niet helemaal tevreden zijn. Voor de wedstrijd sloot hij namelijk een weddenschap af met ploeggenoot .

In gesprek met ITV vertelt Grealish over zijn weddenschap. "Ik zei tegen Trent dat ik hem 500 quid (500 pond, red.) zou geven als hij een doelpunt zou maken. En dan schiet hij hem gewoon in de kruising..."

Het is onduidelijk of er ook sprake was van een tegenprestatie bij deze weddenschap, maar het doelpunt is zeker het terugkijken waard. In de 74ste minuut krulde de rechtsback van Liverpool een vrije trap in de kruising en tekende zo voor de 0-2. Uiteindelijk zouden Finland en Engeland beiden nog één keer tot scoren komen. Bekijk het doelpunt van Alexander-Arnold hieronder.

Héérlijke 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐩 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Trent Alexander-Arnold schiet de bal achteloos tegen de touwen en daarmee lijkt de wedstrijd in Finland gespeeld: 0️⃣-2️⃣#ZiggoSport #NationsLeague #FINENG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 13, 2024

