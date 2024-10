Engelse voetbalbond FA presenteert opvolger van Gareth Southgate

Thomas Tuchel is de nieuwe bondscoach van Engeland. De Engelse voetbalbond FA heeft de Duitser officieel gepresenteerd als de keuzeheer van The Three Lions. Vanaf 2025 is hij de opvolger van Gareth Southgate, die na de verloren EK-finale tegen Spanje opstapte. Momenteel neemt Lee Carsley de honneurs waar als interim-bondscoach. Dit zal hij ook nog tijdens de interlandperiode in november doen.

Southgate maakte half juli bekend dat hij zou stoppen als bondscoach van Engeland. De keuzeheer stond sinds 2016 aan het roer bij Engeland en wist zijn land een heuse opleving te bezorgen. Na jaren van tegenvallende toernooien, werden er eindelijk weer eens goede resultaten behaald op eindrondes. Zo wist hij tijdens het EK van 2021 én dat van 2024 tot de finale te schoppen, die wel allebei verloren gingen. Op het WK van 2018 schopten de mannen van Southgate het tot de halve finale.

Na veel speculatie over wie hem zou opvolgen, werd Carsley gepromoveerd van het Onder 21-elftal om als tussenpaus te fungeren bij de hoofdmacht. Onder de Ier werden drie duels gewonnen, maar verloor Engeland donderdagavond ook in eigen huis van Griekenland. Naast Tuchel was ook Pep Guardiola volgens geruchten in de race om bondscoach te worden van Engeland. De Spaanse oefenmeester ontkrachtte dit echter.

Tuchel enthousiast over nieuwe baan

In een reactie op de website van de FA laat Tuchel weten trots te zijn op zijn nieuwe baan. "Ik voel me al heel lang persoonlijk verbonden met het spel in dit land en het heeft me al ongelooflijke momenten bezorgd. De kans krijgen om Engeland te vertegenwoordigen is een enorm voorrecht en de kans om met deze speciale en getalenteerde groep spelers te werken is geweldig."

Mark Bullingham, CEO van de FA, is in zijn nopjes met de aanstelling van Tuchel als bondscoach van The Three Lions. "Hij is één van de beste coaches ter wereld en we hebben Anthony Barry, één van de beste Engelse trainers, om hem te assisteren. Voor het EK hebben we een plan gemaakt met de exacte kwaliteiten die wij zochten in een coach. Na het stoppen van Southgate hebben we veel kandidaten gesproken, maar Tuchel was met afstand de meest indrukwekkende."

Tuchel bekend in Engeland

Tuchel zit momenteel zonder werk nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Bayern München, waardoor hij beschikbaar is voor zijn eerste rol als bondscoach. De Duitser is al bekend met het Engelse voetbal, aangezien hij van januari 2021 tot en met september 2022 actief was als trainer van Chelsea. Met de Londenaren wist hij beslag te leggen op de Champions League. Eerder in zijn carrière is hij ook trainer geweest van onder meer Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) October 16, 2024 We’re delighted to announce that UEFA Champions League winner Thomas Tuchel is the new England senior men’s head coach and will be assisted by internationally renowned English coach Anthony Barry. — The FA (@FA) October 16, 2024

