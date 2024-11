'Sam Beukema begeerd door Real Madrid en twee andere Europese grootmachten'

Real Madrid heeft zich gemeld bij de Nederlandse verdediger , zo weet de Italiaanse transferjournalist Rudy Galetti. Behalve De Koninklijke zou ook stadgenoot en rivaal Atlético Madrid contact hebben gelegd met de speler van Bologna en staat de voormalig speler van Go Ahead Eagles en AZ eveneens in de belangstelling van Juventus, aldus Galetti.

Hoewel Real per direct wel een extra verdediger kan gebruiken - Eder Militão raakte afgelopen weekend zwaar geblesseerd en moet naar verwachting minimaal negen maanden toekijken - zou de regerend kampioen van Spanje én houder van de Champions League inzetten op een zomerse transfer van Beukema. Die is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Bologna, waarmee hij deze jaargang actief is in de Champions Laegue nadat de club in zijn debuutjaar verrassend vierde werd in de Serie A. Zijn contract in Noord-Italië loopt nog door tot medio 2027, wat Bologna een prima onderhandelingspositie verschaft.

Naast Real zou ook Atlético inmiddels contact hebben gelegd met het kamp-Beukema. Ook de Rojiblancos van trainer Diego Simeone zouden in de Nederlander een aanwinst voor komende zomer zien. Ook binnen de Serie A heeft Beukema de interesse van een absolute topclub gewekt: Juventus - getraind door Beukema's voormalig Bologna-trainer Thiago Motta - heeft volgens Galetti ook 'sterke interesse'. Opvallend genoeg wordt ook Joshua Zirkzee - die met Beukema onder Motta bij Bologna speelde - gelinkt aan De Oude Dame. Juventus zou de spits deze winter al op huurbasis willen overnemen van Manchester United, waar Zirkzee de verwachtingen vooralsnog niet waar heeft weten te maken.

Beukema speelde in de jeugd van Go Ahead Eagles én FC Twente, en brak bij die eerste club uiteindelijk door in het betaald voetbal. De verdediger verdiende in Deventer een transfer naar AZ, dat in de zomer van 2021 een bedrag van negen ton overhad om Beukema naar Alkmaar te laten verkassen. Twee jaar later telde Bologna bijna acht miljoen euro neer om de verdediger naar Italië te halen. Na een zijn geslaagde debuutseizoen is Beukema ook deze jaargang, onder Motta's opvolger Vincenzo Italiano, steevast verzekerd van een basisplaats bij Bologna. In alle competities kwam hij sinds de zomer vijftien keer in actie voor zijn club.

De Spaanse sportkrant AS meldt dat Real Madrid zich komende zomer op vier posities zou willen versterken. De Koninklijke zou zowel een rechts- als een linksback willen toevoegen aan de selectie, alsmede een centrale verdediger én een middenvelder. Voor de drie posities achterin zouden Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) nadrukkelijk in beeld zijn; het drietal beschikt bij hun huidige werkgever over een aflopend contract en zou dus transfervrij op te pikken zijn. Voor het middenveld is Tah's ploeggenoot Florian Wirtz de gedroomde kandidaat van Real, zo schrijft AS.

🚨💣 EXCL | #RealMadrid and #Atleti contacted #Beukema for a potential move in June. 👀



‼️ #Juventus remain strongly interested as well.



📈 To date, Sam ranks 9th in Serie A in completed passes (626), 1st in the #Bologna squad also in duels won (51) and recoveries (43). pic.twitter.com/adJYmm7imA — Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 12, 2024

