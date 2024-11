'Real-kleedkamer velt vernietigend oordeel over topaanwinst Kylian Mbappé'

De spelers van Real Madrid zijn bepaald nog niet onder de indruk van hun nieuwe ploeggenoot , zo meldt Relevo. Waar trainer Carlo Ancelotti dinsdagavond, na het 1-3 verlies tegen zijn vroegere werkgever AC Milan, volhield dat er geen 'luie' spelers in zijn selectie zitten, schrijft bovengenoemd medium dat de werkelijkheid een stuk genuanceerder ligt.

Mbappé kwam afgelopen zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain en kent geen denderende start van zijn Spaanse avontuur. De superster was in vijftien officiële wedstrijden weliswaar acht keer trefzeker voor Real, maar kon niet voorkomen dat de club in de competitie keihard onderuitging tegen aartsrivaal FC Barcelona (0-4) en in de Champions League al verloor van zowel LOSC Lille (1-0) als Milan (1-3). Prolongatie van de landstitel én de 'cup met de grote oren' is daardoor ver weg: in LaLiga bedraagt de achterstand op Barcelona inmiddels negen punten, maar speelde Real wel een wedstrijd minder. In de Champions League staat de club halverwege speelronde vier slechts zeventiende, wat aan het einde van de competitiefase zou betekenen dat de titelverdediger zich via de tussenronde moet zien te plaatsen voor de achtste finales.

Ancelotti, wiens positie volgens Marca nog altijd niet wankelt, sprak na het verlies tegen de Rossoneri tegen dat er 'luie' spelers in zijn selectie zitten. Nee, in de kleedkamer hangt een 'gezonde' sfeer, zo bezwoer de Italiaan. Relevo wil die uitspraak echter graag nuanceren: "Het is een feit dat er geen grote leiders zijn, zoals in het verleden Raúl, Iker Casillas, Michel Salgado, Guti en later Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo. Dat betekent dat de groep meer leunt op individuen", leest het. De onderlinge sfeer zou echter nog altijd vriendschappelijk zijn: "Er worden nog steeds groepsdiners georganiseerd en de spelers padellen nu zelfs ook samen."

De uitspraak van Ancelotti over 'luie' spelers zou echter niet door de hele spelersgroep worden onderschreven: "Het algehele gevoel is dat daar uitzonderingen op zijn, en het spotlicht is gericht op Mbappé. Volgens de meerderheid is zijn gebrek aan intensiteit, betrokkenheid en solidariteit om de bal te heroveren en gaten dicht te lopen de sleutel waardoor het team vastzit en zoveel doelpunten weggeeft tegen rivalen", schrijft Relevo. Mbappé is echter niet de enige splijtzwam in de kleedkamer.

Ook het boycotten van het Ballon d'Or-gala in Parijs zou namelijk voor verdeling zorgen. Real besloot geen enkele afgevaardigde naar de uitreiking te sturen toen duidelijk werd dat niet Vinícius Júnior, maar Manchester City-middenvelder Rodri er met de belangrijkste prijs vandoor zou gaan. "Dat heeft niet geholpen om de spelersgroep dichter bij elkaar te brengen", leest het. Emilio Butragueño (oud-spits en tegenwoordig voorzitter van de raad van bestuur van Real, red.), Ancelotti en zelfs enkele spelers, waaronder Jude Bellingham, hadden wél willen afreizen naar Parijs, onder meer om hun sportiviteit te tonen en in ieder geval hun dank te kunnen uitspreken voor hun nominaties, zo weet het medium. Het besluit van voorzitter Florentino Pérez om niet te gaan zou door hen zijn 'gerespecteerd, maar niet gedeeld'.

