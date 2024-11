Tien dagen na Frenkie vernedert ook Tijjani Real: Reijnders grote man bij AC Milan

AC Milan heeft Real Madrid dinsdagavond een nieuwe tik uitgedeeld. Tien dagen na de ontluisterende nederlaag tegen FC Barcelona (0-4) moest de regerend winnaar van de Champions League zijn meerdere erkennen in AC Milan. was andermaal de grote man bij de Italianen. Hij bepaalde op schitterende wijze de eindstand op 1-3.

AC Milan kwam afgelopen weekeinde niet in actie en kon zich dus in alle rust voorbereiden op de krachtmeting met Real Madrid. De formatie van coach Carlo Ancelotti kwam wegens de verwoestende overstromingen in Valencia eveneens niet in actie. Beide clubs waren er alles aan gelegen hun vierde wedstrijd in de competitiefase van de Champions League te winnen. Real Madrid vooral om zich te herstellen van de nederlaag tegen FC Barcelona, AC Milan om goede zaken te doen in de strijd om in ieder geval een plek bij de eerste 24 ploegen die zich verzekeren van een ticket voor de tussenronde.

De start was in elk geval voor AC Milan. Malick Thiaw opende al na twaalf minuten de score. Kylian Mbappé kreeg vervolgens al snel de kans op de gelijkmaker, maar de Fransman heeft het vizier nog altijd niet op scherp staan. Vinicius Júnior wél. De Braziliaan liep vorige week de Ballon d’Or mis en is erop gebrand te laten zien waarom hij de individuele prijs volgend jaar wél moet krijgen. Na een slim passje van Jude Bellingham werd Vinicius licht geraakt door een tegenstander: strafschop. De aanvaller ging zelf achter de bal staan en faalde niet: 1-1. Real Madrid had uiteraard de overhand in eigen huis, maar het was AC Milan dat met een voorsprong ging rusten. Uitgerekend Álvaro Morata, voormalig (jeugd)speler van Real, was er als de kippen bij om een rebound binnen te tikken: 1-2.

Reijnders steelt de show

Real Madrid keek zodoende opnieuw tegen een achterstand aan. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, maar de Koninklijke zit er niet lekker in. Reijnders daarentegen wél. De middenvelder van het Nederlands elftal scoorde onlangs nog tweemaal in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge en ook in het Santiago Bernabéu was het raak. Na een knappe individuele actie kreeg hij de bal in de zestien terug van Rafael Leão. De bal kwam ietwat achter Reijnders, maar hij slaagde er desondanks in het leer te controleren en schoot ‘m vervolgens overtuigend binnen: 1-3. Antonio Rüdiger dacht de spanning vlak voor tijd nog terug te brengen, maar na ingrijpen door de VAR ging er een streep door zijn treffer. Het bleef bij 1-3. AC Milan doet dus uitstekende zaken, terwijl Real Madrid na het verlies bij LOSC Lille vorige maand opnieuw onderuit gaat in de Champions League.

🚨🇪🇺 GOAL | Real Madrid 1-3 AC Milan | Reijnders



REIJNDERS HAS MADE IT THREE AGAINST REAL MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/jstdxnLFHq — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 5, 2024

