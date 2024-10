Bellingham moet Instagram-post razendsnel verwijderen, maar wordt betrapt door volgers

De volgers van Real Madrid zagen dinsdag een opvallende wending op de social mediakanalen. De Koninklijke plaatste een reclamecampagne van Adidas, zonder de aanwezigheid van op de foto. Bij was de Franse superster echter wél te zien op de afbeelding, al moest de middenvelder zijn post snel verwijderen.

Mbappé haalt deze dagen meermaals de media, maar dat heeft niets te maken met zijn sportieve prestaties. De 25-jarige aanvaller wordt gelinkt aan een mogelijke verkrachtingszaak in Stockholm. Het Zweedse Openbaar Ministerie bevestigde eerder dat er onderzoek wordt gedaan naar de verkrachtingszaak, terwijl Mbappé zelf ook al met een duidelijke reactie kwam. Het feit dat Bellingham zijn Insta-post moest verwijderen, heeft echter niets te maken met de zaak.

De Fransman duikt vaker op in campagnes of andere promoties van Real, zo was ook de bedoeling in de nieuwste commercial van hoofdsponsor Adidas, dat onlangs de ‘Artist Pack’-lijn introduceerde. Real Madrid trommelde onder meer Roberto Carlos, Bellingham, Rodrygo, Dani Carvajal en Eduardo Camavinga op voor promotiemateriaal.

Op de eindbeelden, die op de social media pagina van Real Madrid verschenen, is Mbappé echter nergens te bekennen, terwijl de Fransman wél op het profiel van Bellingham was te zien. De Engelsman verklapte dus als het ware dat Mbappé achter hem stond op de onbewerkte foto. De post werd alweer snel verwijderd, al hadden miljoenen volgers al opgemerkt dat er iets verkeerd ging bij de communicatiemensen van de club.

Reden van afwezigheid Mbappé

De verkrachtingszaak heeft dus niets te maken met de afwezigheid van Mbappé, maar wat dan wel? Sinds 2019 heeft de oud-speler van Paris Saint-Germain een exclusieve deal van tien jaar met Nike, de grootste concurrent van Adidas. De spits schrijft jaarlijks minstens 16,5 miljoen euro op door die deal, waardoor Nike er bij Real Madrid op aandrong om de Fransman uit de foto te shoppen.

