Advocate Mbappé snapt niks van verkrachtinggeruchten en geeft reden voor onschuld

De naam van wordt meermaals genoemd in een verkrachtingszaak in Zweden. Volgens de advocate van de Galáctico en de spits zelf valt hem echter niks te verwijten.

Volgens meerdere geruchten zou Mbappé op 10 oktober jongstleden in Zweden iemand hebben verkracht. De Zweedse politie buigt zich hier momenteel over, maar zal hier zeker niet lichtzinnig mee omspringen. Het is echter nog niet bevestigd dat het hierbij om Mbappé gaat, al is het Zweedse mediabedrijf Expressen daarvan overtuigd.

Artikel gaat verder onder video

"Op onze redactie zijn we er zeer zeker van, honderd procent zeker dat het Kylian Mbappé is dit hier de verdachte is. We weten echter nog niet of hij een misdaad heeft gepleegd." De familie van Mbappé heeft ondertussen ook gereageerd op de zaak. Hun gedeelde statement luidt: "Deze beschuldigingen zijn volledig incorrect en onverantwoord, hun verspreiding is onacceptabel." Mbappé zelf schreef ook al dat er van de geruchten niks klopt.

LEES OOK: Kylian Mbappé eist vandaag gigabedrag van PSG: wat is er aan de hand?

Marie-Alix Canu-Bernard, de advocate van Mbappé, bevestigt dat er nog geen officiële aanklacht is gedaan. "We weten nog niet wie de vermeend schuldige is", zegt zij tegen TF1. "En zelfs als zou er een aanklacht komen, weten we niet of dit klopt."

Toch zou Canu-Bernard zeer opkijken, mocht dit kloppen. "Hij is nooit alleen, hij komt nooit in dit soort risicosituaties. Dat weet ik met absolute zekerheid en dat sluit dan ook alle mogelijke verwerpelijke acties van zijn kant uit." De advocate heeft dinsdag nog contact gehad met de sterspeler van Real Madrid en Les Bleus. "Hij is er vrij kalm onder, maar ook compleet verbijsterd. Hij snapt totaal niet wat hem kwalijk kan worden genomen. Hij verwijt zichzelf niks."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem walgt van landgenoten en steunt Van Basten: 'Hij mag het niet zeggen, maar heeft wel gelijk'

Willem van Hanegem kan zich niet aansluiten bij de mensen die liever Brian Brobbey dan Joshua Zirkzee bij het Nederlands elftal in de spits zien spelen.