Van Hanegem walgt van landgenoten en steunt Van Basten: 'Hij mag het niet zeggen, maar heeft wel gelijk'

Willem van Hanegem kan zich niet vinden in de mensen die liever dan bij het Nederlands elftal in de spits zien spelen. Volgens de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en Oranje is er in Nederland sprake van ‘een stroming’ die de voorkeur geeft aan de aanvaller van Ajax. Marco van Basten is in het verleden regelmatig kritisch geweest op Brobbey en volgens Van Hanegem heeft de analist een punt.

Brobbey maakte vorige maand tijdens de ontmoeting tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff ArenA veel indruk. Zijn tegenstander Jonathan Tah kwam handen en voeten tekort om hem af te stoppen en keerde na de rust niet terug binnen de lijnen. Brobbey is er echter niet in geslaagd zijn goede optreden tegen Duitsland een passend vervolg te geven. De Amsterdammer wist dit seizoen vooralsnog pas één keer te scoren voor Ajax (op 29 augustus tegen Jagiellonia Bialystok) en werd in de laatste wedstrijden telkens vroegtijdig naar de kant gehaald.

Bij het Nederlands elftal is Brobbey allesbehalve onomstreden. Zo begon hij vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Hongarije nog op de bank. Zirkzee kreeg de voorkeur van Ronald Koeman, maar de spits van Manchester United kon geen potten breken. Daardoor wordt er in de aanloop naar het duel met Duitsland van maandagavond geroepen om een basisplaats voor Brobbey, maar Van Hanegem wil er niets van weten. “En dan de discussie over de spits, daar kon Joshua Zirkzee op wachten. Je ziet een stroming die daar liever Brian Brobbey heeft”, zo leest het in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem is het eens met Van Basten

Van Hanegem sluit zich aan bij de kritiek van Van Basten op Brobbey. De Europees kampioen van 1988 plaatste de afgelopen jaren wel vaker zijn vraagtekens bij de kwaliteiten van de Ajax-spits en deed er vorige week in het programma Rondo op Ziggo Sport een schepje bovenop. “Hij is niet een ‘coole afmaker’, daarin is hij niet goed. Hij werkt hard en is een goed aanspeelpunt, maar geen geraffineerde jongen en ook geen slimme voetballer. Hij heeft met alles en iedereen ruzie en is altijd in duel. Altijd duwen en trekken en dat is niet slim”, zo luidt de kritiek van Van Basten.

Volgens Van Hanegem heeft de oud-topspits van Ajax en AC Milan dus een punt. “Marco van Basten mag het niet zeggen, maar hij heeft wel gelijk. Brobbey is met alles en iedereen in duel en zijn afwerking is zo ontzettend wild en ongecontroleerd. Daar zegt Van Basten wat van en terecht. Maar op sommige spelers zien mensen liever geen kritiek neerdalen en op anderen het liefst juist ietsje meer”, aldus Van Hanegem.

Koeman wilde op zijn persconferentie zondagavond nog niet verklappen wie er maandagavond in en tegen Duitsland in de spits staat. Zijn Duitse collega Julian Nagelsmann deelde tijdens zijn perspraatje een groot compliment uit aan Brobbey.

