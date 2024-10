Brian Brobbey: 'Ik denk dat ze me nog niet kenden, maar nu wel'

Als mag kiezen, dan heeft hij deze interlandperiode liever een basisplaats in het Nederlands elftal tegen Duitsland (maandag) dan tegen Hongarije (vrijdag). De spits van Ajax maakte in september in de Johan Cruijff ArenA grote indruk tegen Die Mannschaft, die ondanks dat hijzelf niet tot scoren kwam op een 2-2 gelijkspel werd gehouden.

Bondscoach Ronald Koeman koos vorige maand in het eerste Nations Leagueduel van deze cyclus, tegen Bosnië en Herzegovina, voor Manchester United-spits Joshua Zirkzee. Die tekende vervolgens voor de openingstreffer én de assist bij de 2-1 van Tijjani Reijnders, waarmee hij een groot aandeel had in de 5-2 zege waarmee Nederland van het veld stapte. Brobbey was drie dagen later echter een plaag voor de Duitsers, onder meer door Reijnders al heel vroeg in de wedstrijd in staat te stellen om de 1-0 te maken.

De Telegraaf vraagt Brobbey of hij tegen Duitsland zo goed voor de dag kwam omdat Zirkzee 'de lat hoog had gelegd en de druk maximaal had opgevoerd'. "Soms is die druk wel goed voor me. Op het moment dat de bondscoach me vertelde dat ik tegen Duitsland zou spelen, heb ik er veel aan gedacht en me in mijn hoofd al ingesteld op de verdedigers. Ik heb bewezen dat ik zeker met druk kan omgaan. En die heb ik ook wel nodig. Maar er zijn ook genoeg topduels, waarin ik niet heb gescoord, hoor", reageert de Ajacied.

Koeman lijkt ook in de uitduels die deze maand op het programma staan beide spitsen een wedstrijd te gaan gunnen. Heeft Brobbey een voorkeur? "Hongarije of Duitsland maakt me eigenlijk niet uit. Maar Duitsland is wel een heel mooie wedstrijd. Ik denk dat Antonio Rüdiger nu speelt?", reageert de spits. Brobbey denkt dat hij zijn naam vorige maand wel gevestigd heeft bij onze Oosterburen, waar hij eerder een weinig succesvol halfjaar beleefde in dienst van RB Leipzig: "Ik denk dat ze me nog niet kenden, maar nu wel. Daardoor zal het nu ook vast wel iets moeilijker worden", aldus Brobbey.

