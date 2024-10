'Iedere liplezer kon zien wat Brian Brobbey riep tijdens Ajax - FC Groningen'

oogde niet gelukkig tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen (3-1), zo zag De Telegraaf. De spits werd na een klein uur gewisseld en zag concurrent in de slotfase de wedstrijd beslissen.

Brobbey miste in de eerste helft twee kansen om zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen te maken. Even na de 1-0 kopte hij over het doel; vervolgens zag hij doelman Etienne Vaessen redding brengen op een uithaal. “Zelfs een niet volleerd liplezer kon daarna optekenen wat Brobbey riep. ’Verdomme, man’. Hetgeen aangaf hoezeer de spits op zoek is naar zijn doelpunt.”

“Dat viel de tweede helft bijna alsnog, maar na weer een sterke actie werd hem oog-in-oog met Vaessen net de voet dwars gezet”, merkt De Telegraaf op. Vervolgens wist ‘breekijzer’ Weghorst de wedstrijd te beslissen in een korte invalbeurt. “Met de overwinning kwam het elftal van Francesco Farioli goed weg, want de negentig minuten daarvoor was er voornamelijk sprake van slaapwandelen.”

Ook De Volkskrant zag Brobbey gefrustreerd op het veld staan. Hij miste volgens de krant ‘kansen die er best in hadden gekund’. “Een vrije kopkans over, een te slappe volley en een zelf gecreëerde kans waar net een Gronings voetje tussen zat; ook nu viel de spits vooral op omdat hij gefrustreerd met zijn hand op het veld aan het slaan was.”

‘Fans zingen mee die Weghorst geen Ajax-spits vinden’

De Volkskrant schrijft ook over de redder van Ajax. “Daar was hij dan, "Tutututuh Woutje Weghorst" zongen de Ajax-supporters uit volle borst toen hij eindelijk zijn eerste goal voor zijn nieuwe club maakte”, klinkt het. “Er zullen fans mee hebben gezongen die hem geen ‘echte’ Ajax-speler vinden, maar die luxe gedachte kunnen ze zich helemaal niet veroorloven. Dolblij mogen ze zijn dat hij Ajax naar een niet meer verwachte zege op Groningen kopte.”

Het Algemeen Dagblad staat eveneens stil bij de heldenrol van Weghorst. “Weer flikt Weghorst het. En nu voor zijn droomclub, waar hij naar eigen zeggen als kleine jongen een pyjama van droeg en afgelopen voorjaar maanden op wilde wachten. Welgeteld zes minuten heeft hij nodig om Ajax aan de zege te helpen, bij zijn debuut in het stadion waar hij namens Heracles tien jaar geleden zijn eerste Eredivisie-goal maakte.”