Kylian Mbappé reageert razendsnel op vermeende verkrachtingszaak

maakt korte metten met een nieuwsbericht in de Zweedse pers. De spits van Real Madrid wordt indirect in verband gebracht met een onderzoek naar een verkrachting, maar ontkent de kwestie. Hij lijkt te suggereren dat zijn oude club Paris Saint-Germain iets met het nieuws te maken heeft.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet was Mbappé vorige week met enkele naasten in Zweden. De Frans international, vanwege een blessure niet inzetbaar in de huidige interlandperiode, bezocht een nachtclub in Stockholm. Na het bezoek van Mbappé en zijn gezelschap zou de politie een onderzoek hebben geopend naar een verkrachting die plaatsvond. “Volgens de melding moet het voorval donderdag gebeurd zijn in het centrum van Stockholm. Op maandag was de politie in het hotel waar de ster en zijn gezelschap verbleven tijdens hun bezoek.”

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Een vrouw zou zaterdag naar de politie zijn gestapt, al wil een onderzoeksrechter niet op de kwestie ingaan. Het Franse RMC Sport maakt melding van het nieuws van Aftonbladet en laat de naam van Mbappé vallen, waarna de spits reageert op X: “Fake news. Het wordt zo voorspelbaar, toevallig net voor een rechtszitting. 😉”

Daarmee doelt Mbappé op een zaak die dinsdag aanvangt bij de beroepscommissie van de Ligue de Football Professionnel (LFP), het organiserend orgaan achter de Ligue 1. De zaak draait om het vertrek van de spits bij Paris Saint-Germain, afgelopen zomer.

Mbappé vertrok transfervrij en meent nog recht te hebben op een achterstallig salaris. PSG is het daar niet mee eens. Daarom is een bedrag van 55 miljoen euro aan salaris en bonussen nog niet betaald aan Mbappé, die dat geld via de zitting hoopt te bemachtigen.

