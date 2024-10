Grote zorgen bij Real, alarmbellen gaan al af in Madrid: 'Dieptepunt is bereikt, imago staat op het spel'

Real Madrid verzekerde zich een paar maanden geleden nog van de eindzege van de Champions League en kroonde zich ook in eigen land tot de beste, maar inmiddels zijn er grote zorgen. Volgens Marca concludeerde de kleedkamer woensdagavond na afloop van het uitduel met OSC Lille in het miljardenbal dat ‘het dieptepunt is bereikt’ en zijn de alarmbellen al afgegaan. De sportkrant schrijft dat niet langer het resultaat, maar ‘het imago’ op het spel staat.

Dat zijn stevige woorden en misschien ook wel een beetje overdreven, maar wie de laatste wedstrijden van Real Madrid heeft gezien weet dat ze niet uit de lucht komen vallen. De Koninklijke gold bij aanvang van dit seizoen als gedoodverfde titelkandidaat in eigen land en werd door velen al naar een nieuwe eindzege van de Champions League gepraat en geschreven, niet in de laatste plaats vanwege de komst van Kylian Mbappé. Maar met de Fransman in de gelederen is Real Madrid zeker nog niet de geoliede machine die het vorig seizoen vaak was. In LaLiga werd al drie keer punten verspeeld en in de Champions League werd een moeizame overwinning op VfB Stuttgart gevolgd door een nederlaag bij OSC Lille.

Real Madrid-leiding begint ‘ongemak’ te voelen

President Florentino Pérez, die normaal gesproken bij elke wedstrijd even zijn gezicht laat zien in de kleedkamer, was woensdagavond weliswaar niet van de partij in Frankrijk, maar de algemeen directeur en zijn collega’s klopten wel even aan bij de spelers. “De leiders van de club uit Madrid blijven kalmte en vertrouwen uitstralen, maar bij deze gelegenheid beginnen ze zich een beetje ongemakkelijk te voelen als ze worden geconfronteerd met het bewijs dat het team niet werkt”, zo schrijft Marca. “De nederlaag is natuurlijk niet prettig, maar wat meer twijfels met zich meebrengt is het imago, wat de spelers brachten tegen een team als Lille, dat de mannen van Ancelotti overtrof in intensiteit, verlangen, fysiek én, gedurende 85 minuten, ook in voetbal.”

Real Madrid zou na afloop van de ontmoeting met Lille hebben geconcludeerd dat ‘het dieptepunt is bereikt’. Ancelotti, oh zo succesvol in de Spaanse hoofdstad, probeerde in de tweede helft van alles om het tij te keren, maar het mocht niet baten. “Spelers wisselen, dezelfde spelers op andere posities neerzetten, verschillende systemen… Maar de reactie was telkens hetzelfde, behalve in de laatste tien minuten, van de spelers die er al waren en de spelers die invielen.” Volgens Marca heeft Real Madrid al sinds de start van het seizoen ‘twijfels’ gezaaid en worden die versterkt door de afstanden die de ploeg en de tegenstanders afleggen. “Terwijl Lille 117,9 kilometer aflegde, bleef Real Madrid steken op 107,1, een verschil dat duidelijk laat zien met welke intensiteit de ploegen de wedstrijd speelden.”

‘Imago’ van Real Madrid staat op het spel

De technische staf zou niet langer alleen bezorgd zijn over het aantal kilometers dat de spelers afleggen, maar ook de ‘kwaliteit’ daarvan. Zij concluderen dat het niet past bij de intensiteit die in het moderne voetbal van je wordt gevraagd. “Het gezegde dat je niet wint met shirt is gedurende het seizoen meermaals herhaald, maar het lijkt erop dat het nog niet tot de spelers is doorgedrongen”, zo klinkt het. Volgens Marca is er al ‘alarm’ geslagen. “Het is tijd om onmiddellijk te reageren. Het gaat niet langer om resultaat, maar om imago.”

Real Madrid speelt komende zaterdag tegen Villarreal. Na de interlandperiode wacht eerst een uitduel met Celta de Vigo, daarna in een paar dagen tijd de thuiswedstrijden tegen Borussia Dortmund én FC Barcelona.

