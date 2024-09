Krankzinnig slot bij Atlético - Real Madrid past perfect in chaotische derby

De stadsderby tussen Atlético en Real Madrid heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. De formatie van coach Carlo Ancelotti was lang op weg naar een 0-1 overwinning, maar diep in de blessuretijd snoepte de thuisploeg de grote rivaal toch nog twee punten af: 1-1. De late gelijkmaker van Ángel Correa paste perfect in een krankzinnige tweede helft, die vanwege wangedrag van de thuissupporters bijna twintig minuten had stilgelegen.

Voor Real Madrid was het duidelijk wat er zondagavond moest gebeuren. De regerend kampioen van Spanje én Europa (het won vorig seizoen de Champions League door Borussia Dortmund te verslaan in de finale) had in de eerste zeven speelronden al twee keer punten laten liggen. FC Barcelona bleef daarin foutloos, maar ging zaterdagavond met 4-2 onderuit bij Osasuna. Real Madrid had de achterstand op de eeuwige rivaal dus kunnen verkleinen tot één punt. Ancelotti en zijn spelers waren heel lang goed op weg, maar de ontmoeting in het Wanda Metropolitano duurde uiteindelijk toch net iets te lang.

Na een matige eerste helft, waarin Real wel mogelijkheden kreeg maar niet écht gevaarlijk kon worden, ging het na de rust helemaal los. Eder Militão opende na twintig minuten voetballen in het tweede bedrijf de score. Heel lang werd er na het openingsdoelpunt echter niet meer gevoetbald. Een paar minuten later ging het namelijk goed mis. Real Madrid-doelman Thibaut Courtois, die een verleden heeft bij Atlético, provoceerde de thuissupporters door richting hen te juichen. Daar waren zij uiteraard niet van gediend en dat heeft Courtois geweten ook. De Belg kreeg van alles naar zich toe geslingerd. De scheidsrechter lag de wedstrijd vervolgens heel even stil, in de hoop dat de supporters van Atlético zijn boodschap hadden begrepen. Maar dat bleek niet het geval.

Ze bleven voorwerpen op het veld gooien, waaronder aanstekers. Nadat Courtois de scheidsrechter daarop had gewezen besloot laatstgenoemde de wedstrijd tijdelijk te staken. Atlético-trainer Diego Simeone probeerde met een aantal spelers de boel te sussen door het gesprek aan te gaan met de harde kern. Daar leken zij in te slagen, maar de scheidsrechter dirigeerde de elftallen desondanks richting de kleedkamers. Na een onderbreking van zeker een kwartier kwamen Atlético en Real terug binnen de lijnen. De thuisploeg moest op jacht naar de gelijkmaker, maar kon in aanvallend opzicht weinig potten breken. Aan de andere kant kwam Real, dat Kylian Mbappé voorlopig moet missen, er via invaller Endrick nog een keer gevaarlijk uit. De jonge Braziliaan schoot echter rakelings naast.

Atlético pakt toch nog een punt

Er kwamen uiteindelijk acht minuten aan blessuretijd bij. Real leek ook daarin stand te houden, maar Ángel Correa ontsnapte tóch nog een keer aan de aandacht van zijn tegenstanders. De Argentijn werd uitstekend bediend door Javier Galán Gil, omspeelde Courtois en kreeg de bal vervolgens met wat hulp van Militão in het doel. Het feestje leek in eerste instantie niet door te gaan. De vlag ging omhoog. Was het buitenspel? Nee, dat was het niet. Het doelpunt van Correa stond en daarmee bezorgde hij Atlético toch nog een punt. In de negende minuut van de blessuretijd moest Marcos Llorente nog met rood indrukken, maar Real Madrid had geen tijd meer om van de overtalsituatie te profiteren.

𝙊𝙋 𝙃𝙀𝙏 𝙉𝙄𝙋𝙋𝙀𝙍𝙏𝙅𝙀! 😅

Correa leek buitenspel te staan volgens de grensrechter, maar het doelpunt telt en het Metropolitano gaat los! 🏟️#ZiggoSport #LaLiga #AtletiRealMadrid — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2024

