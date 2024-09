Vlam slaat tijdens Atlético - Real Madrid volledig in de pan: Simeone en spelers in gesprek met eigen supporters

De vlam is zondagavond tijdens de stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid flink in de pan geslagen. De scheidsrechter zag zich na bijna zeventig minuten voetballen genoodzaakt om de ontmoeting in het Wanda Metropolitano lange tijd stil te leggen nadat supporters van de thuisploeg Real Madrid-doelman bleven bekogelen me allerlei voorwerpen. De tussenstand was op dat moment 1-0 in het voordeel van de bezoekers.

Ontmoetingen tussen Atlético en Real zijn altijd beladen, maar de eerste helft tussen de clubs uit Madrid verliep aardig tam. Vinícius Júnior werd weliswaar bij ieder balcontact getrakteerd op een massaal fluitconcert, maar voor de rest was er van haat en nijd weinig sprake. Bovendien stelden beide ploegen voor de rust voetballend flink teleur, zeker als je je bedenkt wat er aan kwaliteit op het veld stond (bij Atlético bijvoorbeeld Antoine Griezmann en de peperdure Julian Álvarez, bij Real verscheen het gouden trio Rodrygo, Jude Bellingham en Vinícius aan de aftrap).

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft was er van een rustige derby helemaal geen sprake meer. Real Madrid opende twintig minuten na de hervatting de score via Éder Militão en een paar minuten later ging het helemaal mis. Thibaut Courtois provoceerde door het doelpunt van de Braziliaanse verdediger richting de Atlético-supporters te vieren en die waren daar natuurlijk niet van gediend. De Belgische goalie werd vervolgens bekogeld met allerlei voorwerpen, waaronder aanstekers. Courtois beklaagde zich daarover bij de scheidsrechter en die had de boodschap begrepen. Hij pakte een van de gegooide aanstekers en meldde zich daarmee aan de zijlijn, in de hoop dat de stadionomroeper de thuissupporters op het hart kon drukken dat ze daarmee moesten stoppen.

Maar niet lang nadat de scheidsrechter het spel al heel even had stilgelegd vanwege de gegooide voorwerpen werd er opnieuw van alles op het veld gegooid. Courtois liep ver buiten zijn eigen strafschopgebied om aan de scheidsrechter te laten zien dat de supporters van Atlético nog niet waren gestopt en de leidsman zag geen andere keus dan de wedstrijd opnieuw stil te leggen en beide elftallen naar binnen te sturen. Atlético-trainer Diego Simeone en een aantal spelers, waaronder publiekslievelingen Koke en Jose Maria Giménez, liepen op de fanatieke supporters af om met hen in gesprek te gaan. Dat leek weliswaar te helpen, maar het duurde desondanks toch zeker langer dan tien minuten voordat de derby hervat kon worden.

Courtois heeft een verleden bij Atlético

Voor Courtois zijn wedstrijden tegen Atlético inmiddels zeer beladen worden. De doelman maakte in de zomer van 2011 op huurbasis de overstap van Chelsea naar Atlético, alvorens pas drie zomers later terug te keren bij de club uit Londen. Voor Atlético keepte hij 154 wedstrijden. Bovendien werd hij er landskampioen, won hij er de beker en ook eenmaal de Europa League. De transfer van Courtois van Chelsea naar Real Madrid in 2018 heeft de verhouding tussen Atlético en de doelman uiteraard geen goed gedaan. Het huwelijk tussen Real en Courtois is wel heel succesvol. Hij keepte al 244 wedstrijden voor de recordkampioen, waarmee hij tot op heden driemaal landskampioen werd én twee keer de Champions League won.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.