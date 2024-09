Atlético-fans laten zich opnieuw kennen in derby tegen Real: opmerkelijk lied en massaal fluitconcert

Real Madrid-aanvaller zal blij zijn als het maandag is. De Braziliaan neemt het zondag met zijn ploeg op tegen Atlético Madrid, maar beleeft vooralsnog een allesbehalve prettige avond. Supporters van de stadgenoot en rivaal hebben het al tijden gemunt op Vinícius en richten zich ook tijdens de eerste derby van dit seizoen op de vleugelaanvaller. Zo zongen ze voorafgaand aan het duel een merkwaardig ‘lied’ en fluiten ze hem bij ieder balcontact massaal uit.

Vinícius kan inmiddels al een paar jaar niet meer stuk bij Real. De Braziliaan beleefde in eerste instantie een moeizame start in Madrid, maar was de laatste seizoenen de absolute blikvanger bij de Koninklijke. Zo besliste hij in 2022 nog de finale van de Champions League tegen Liverpool. Zijn winnende treffer in de eindstrijd in Parijs leverde hem een heldenstatus op in de Spaanse hoofdstad en nadien is hij alleen maar beter gaan voetballen. Na zijn uitstekende prestaties in het afgelopen seizoen wordt hij zelfs genoemd als de belangrijkste kandidaat voor het winnen van de Ballon d’Or.

Zo populair als Vinícius is bij zijn club, zo gehaat wordt hij door supportersgroepen van andere clubs in Spanje. Vooral bij de harde kern van Atlético is hij totaal niet geliefd. Die liet zich vorig jaar nog van een afschuwelijke en diep trieste kant zien door in de aanloop naar de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Real Madrid een spandoek aan een viaduct op te hangen met de slogan ‘Madrid haat Real’ en daaronder een etalagepop gekleed in een Vinícius-shirt. Real Madrid noemde deze actie van de Atlético-hooligans een ‘walgelijke daad van racisme, xenofobie en haat tegen onze speler Vinícius’. Vorig seizoen riep de Braziliaan zelf op tot actie tégen Atlético, nadat racistische zangkoren te horen waren voorafgaand aan het duel met Internazionale in de Champions League.

Zondagavond moet Vinícius het opnieuw ontgelden. Op social media circuleren beelden van zingende Atlético-supporters voorafgaand aan de derby in het Wanda Metropolitano. “Vinícius is anders”, zo klinkt het. Dat de achterban van Atlético Vinícius liever niet in het eigen onderkomen ziet rondlopen, laat het ook tijdens de wedstrijd blijken. Er gaat geen balcontact van de Braziliaan voorbij zonder dat hij massaal wordt uitgefloten.

