Verbazing om schorsing Rüdiger: 'Omdat hij voor Real Madrid speelt'

Ali Boussaboun is verbaasd te horen dat zes wedstrijden schorsing krijgt voor het belagen van de scheidsrechter tijdens de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona (3-2 verlies). De Marokkaanse oud-spits laat in ESPN-programma Voetbalpraat weten dat hij de straf vindt meevallen en beticht de bond ervan Rüdiger voordeel te geven omdat hij voor Real Madrid speelt.

Presentator Wouter Bouwman stipt het gedrag van Rüdiger aan tijdens Voetbalpraat. De Duitse verdediger ging aan het eind van de Spaanse bekerfinale volledig door het lint en gooide met ijs richting scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea. Bouwman deelt mede dat de Duitse verdediger een schorsing van zes wedstrijden wacht. Boussaboun staat versteld: “Zes wedstrijden? Dat vind ik nog meevallen.”

Artikel gaat verder onder video

“Je gooit letterlijk iets naar de scheidsrechter”, gaat de oud-speler van ADO Den Haag verder. “Als je dat als supporter doet, krijg je een stadionverbod voor het leven. En dat niet alleen. Zijn reactie daarna, dat hij letterlijk echt de scheidsrechter wil aanvallen en dat hij tegen moet worden gehouden door drie man.”

Mario Been begrijpt de actie van de ervaren Duitser niet: “Dat je 32 jaar bent, alles meegemaakt hebt, veelvuldig Duits international bent… Ik weet wel: voetbal is emotie, maar dit sloeg werkelijk helemaal nergens op.” Boussaboun gaat verder over de schorsing van Rüdiger en voorziet een misstand bij de Spaanse voetbalbond: “Als hij een speler was geweest van een Betis of een Levante, had hij minimaal tien wedstrijden gehad. Het heeft ermee te maken dat het Real Madrid is."

Rüdiger verliest het 𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐚𝐥 🤯

De verdediger kan zijn woede niet onder controle houden en gooit met ijszakken richting de scheidsrechter 😳🧊#ZiggoSport #Rüdiger #CopadelRey #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/NTi9Q7SnPB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 27, 2025

