Feyenoord schrijft samen met twee andere clubs geschiedenis op ‘zwarte avond’

FC Barcelona maakte dinsdagavond nog gehakt van Young Boys, maar voor Atlético Madrid, Girona en Real Madrid werd woensdagavond er een om heel snel te vergeten. Atlético verloor kansloos van Benfica, Girona ging op eigen veld onderuit tegen Feyenoord en Real moest zijn meerdere erkennen in OSC Lille. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de Champions League dat drie Spaanse clubs op dezelfde dag kopje onder gingen.

De tweede Champions League-avond van de week werd ingeluid met onder meer de ontmoeting tussen Girona en Feyenoord. Voor de verrassende nummer drie van het afgelopen seizoen in Spanje de eerste thuiswedstrijd ooit in het miljardenbal. Wat een feestelijke avond had moeten worden, eindigde voor Girona in een deceptie. Feyenoord knokte zich in de eerste helft terug van een vroege 1-0 achterstand en raakte na de rust niet in de war door de gelijkmaker van Donny van de Beek. Een eigen doelpunt bezorgde de Rotterdammers uiteindelijk de winst (2-3), terwijl Girona na het verlies tegen Paris Saint-Germain (1-0) opnieuw met lege handen achterbleef.

Dramatische avond voor de clubs uit Madrid

Het was vervolgens aan Atlético en Real Madrid de taak om de avond te redden voor de Spaanse clubs. FC Barcelona had dinsdag al het goede voorbeeld gegeven door Young Boys met 5-0 van de mat te spelen en ook Real leek - in ieder geval op papier - een eenvoudige avond tegemoet te gaan. Maar de formatie van coach Carlo Ancelotti liet zich in Frankrijk verrassen door OSC Lille en leed een pijnlijke 1-0 nederlaag. Op hetzelfde moment werd stadgenoot Atlético volledig op een hoopje gespeeld door Benfica: 4-0. Drie nederlagen op dezelfde avond voor Spanje. Dat betekent een primeur in de Champions League, want nog nooit eerder verloren drie Spaanse clubs op dezelfde speeldag in het miljardenbal.

Marca laat er geen gras over groeien. “Zwarte avond”, staat donderdag op de voorpagina van de Spaanse sportkrant. Real Sociedad, Athletic Club en Real Betis krijgen donderdagavond de kans om het Spaanse voetbal deze week nog van een beetje kleur op de wangen te voorzien. Real Sociedad en Athletic Club nemen het in de Europa League op tegen respectievelijk Anderlecht en AZ, Real Betis gaat in de Conference League op bezoek bij Legia Warschau.

📰 #LaPortada



⚫ Noche negra



❌ La triple derrota de Real Madrid, Atlético y Girona en Champions protagoniza nuestra primera de este jueves pic.twitter.com/AjVCmYwl5z — MARCA (@marca) October 2, 2024 🚨 Three Spanish teams lose on the same day in the Champions League for the first time in history! 🇪🇸😱🤯



❌ Benfica 4-0 Atletico Madrid

❌ Girona 2-3 Feyenoord

❌ Lille 1-0 Real Madrid pic.twitter.com/gV1jfQvBe5 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 2, 2024

