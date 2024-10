Titelverdediger Real Madrid verrassend onderuit, fraaie thuiszeges voor Benfica en Aston Villa

Real Madrid is woensdagavond in de tweede speelronde van de Champions League verrassend tegen een nederlaag aangelopen op bezoek bij het Franse LOSC Lille. Tegelijkertijd ging ook Bayern München onderuit en bezorgde zijn club Juventus een spectaculaire uitzege op het RB Leipzig van en .

LOSC Lille - Real Madrid 1-0

Titelverdediger Real Madrid begon zonder de geblesseerde Thibaut Courtois aan het uitduel met Lille, terwijl de eveneens niet okselfrisse Kylian Mbappé op de bank begon. Bij de thuisploeg had zowel Mitchell Bakker als voormalig FC Groningen-verdediger Gabriel Gudmundsson een basisplaats. Vlak voor rust kwam Lille op voorsprong. Een vrije trap van net buiten de zestien kwam op de hand van (voormalig Lille-speler) Eduardo Camavinga terecht: penalty. De Canadees Jonathan David zette zich achter de bal en verschalkte Courtois' vervanger Andriy Lunin. Tien minuten na rust greep Carlo Ancelotti in bij De Koninklijke en kwamen Mbappé en routinier Luka Modric binnen de lijnen. Veel beter ging de titelhouder echter niet spelen, en als de Madrilenen al opdoken voor het doel van Lille bleek de uitblinkende doelman Lucas Chevalier niet te kloppen.

Aston Villa - Bayern München 1-0

Aston Villa-manager Unai Emery hield zijn beide Nederlanders, Ian Maatsen en Lamare Bogarde, buiten zijn basiself tegen Bayern München op Villa Park, waar kroonprins (en Villa-supporter) Prins William plaatsnam op de tribunes. Bij de bezoekers had Harry Kane 'gewoon' een basisplaats, nadat de Engelse topspits geblesseerd was uitgevallen in de Duitse topper tegen Bayer Leverkusen van afgelopen weekend. De held van de avond werd echter Villa-supersub Jhon Durán. Na een lange bal van achteruit verschalkte de Colombiaan de ver uit zijn doel gekomen Manuel Neuer met een bekeken schot. Bayern drong daarop nog wel aan, maar de Argentijnse keeper van Aston Villa, Emiliano Martínez, hield zijn doel schoon en bezorgde de thuisploeg zo een knappe zege.

Benfica - Atlético Madrid 4-0

Benfica heeft Portugal belangrijke punten bezorgd in de strijd met Nederland om de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst. Atlético Madrid werd in Lissabon met 2-0 opzij gezet door De Adelaars, die aantraden met oud-Eredivisiespelers Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü en Vangelis Pavlidis. De Noor Aursnes fungeerde al na een klein kwartiertje als aangever bij de 1-0, die op naam kwam van Kerem Aktürkoglu. Kort na rust was Pavlidis betrokken bij de 2-0. De Griekse oud-spits van Willem II en AZ werd in de vijandelijke zestien gehaakt door tegenstander Conor Gallagher: penalty, zo oordeelde de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Oudgediende Ángel Di María zette zich achter de bal en passeerde Jan Oblak. Alexander Bah maakte het een kwartier voor tijd zelfs 3-0 in het voordeel van de Portugezen, die daarmee nog altijd niet klaar waren. Vlak voor tijd ging de bal opnieuw op de stip, Di Mariá was al gewisseld en dus mocht Kökçü de honneurs waarnemen. De oud-Feyenoorder verschalkte Oblak eveneens en bepaalde de eindstand op -0.

RB Leipzig - Juventus 2-2

Xavi Simons en Lutsharel Geertruida hadden bij RB Leipzig beiden een basisplaats tegen het Juventus van Teun Koopmeiners, die eveneens aan de aftrap verscheen. De Duitsers kwamen in eigen huis tot twee keer toe op voorsprong en beide keren was spits Benjamin Sesko de gevierde man. Na een halfuur opende de Sloveen op aangeven van ex-Vitessenaar Loïs Openda (die later nog de lat én de paal zou raken) de score. Dusan Vlahovic maakte echter vlak na rust gelijk. Juventus kwam met nog een halfuur te gaan met een man minder te staan toen doelman Michele Di Gregorio hands maakte buiten zijn strafschopgebied en daarvoor een rode kaart ontving. Trainer Thiago Motta offerde aanvaller Kenan Yildiz op om reservekeeper Mattia Perin in te brengen, maar die had vlak na zijn entree geen antwoord op een penalty van Sesko: 2-1. In ondertal kwam De Oude Dame echter knap terug: op aangeven van oud-Ajacied Francisco Conceição schoot Vlahovic op heerlijke wijze zijn tweede van de avond tegen de touwen. De Portugese dribbelaar maakte de stunt vlak voor tijd helemaal compleet door een weg te vinden in een overvolle zestien van Leizpig en de 2-3 achter de Hongaarse doelman Péter Gulácsi te schieten, waardoor het tiental van Juventus (dat twee weken geleden al afrekende met PSV) de volle buit heeft uit twee speelronden.

Overige uitslagen Champions League

Shakhtar Donetsk - Atalanta 0-3

Sturm Graz - Club Brugge 0-1

Dinamo Zagreb - AS Monaco 2-2



