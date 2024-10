Spaanse media zijn compleet verbaasd na Girona - Feyenoord: 'Het was waanzin!'

Girona was er alles aan gelegen om van de eerste thuiswedstrijd ooit in de Champions League een groot feest te maken, maar uiteindelijk zouden vooral de Feyenoord- en neutrale supporters een zeer vermakelijke avond beleven. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Spanje opende weliswaar al vroeg de score en was in de tweede helft de bovenliggende partij, maar persoonlijke fouten kostten de ploeg uiteindelijk de kop. Marca schrijft dat het er veel van weg heeft dat Girona vastbesloten is om zichzelf ‘pijn’ te doen.

“Illusie is niet genoeg, concentratie is nodig. Girona wil, doet voorstellen, probeert het, maar voorlopig krijgen ze het niet”, zo schrijft de Spaanse sportkrant na afloop van de ontmoeting met Feyenoord. Girona debuteerde twee weken geleden met een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League en koesterde heel lang af op een goed resultaat, maar een eigen doelpunt in de blessuretijd deed de Catalanen in Parijs de das om. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord waren het opnieuw persoonlijke fouten die de nederlaag veroorzaakten. “De elite vergeeft niet en voor fouten wordt betaald. Voorlopig nul punten in de Champions League. Het gebeurde tegen PSG en het gebeurde opnieuw tegen Feyenoord. Het lijkt erop dat ze vastbesloten zijn zichzelf pijn te doen.”

Girona opende weliswaar al vroeg de score, maar Feyenoord herpakte zich uitstekend en boog de achterstand nog vóór het rustsignaal om in een voorsprong. Die had zelfs riant kunnen zijn, ware het niet dat Ayase Ueda vanaf elf meter naliet om de 1-3 tegen de touwen te schieten. De misser van de Japanner hield Girona in de wedstrijd en de thuisploeg kwam na de pauze een stuk beter voor de dag, maar de verdiende gelijkmaker van Donny van de Beek mocht uiteindelijk niet baten. Evenals in Parijs deed een eigen doelpunt Girona de das om. “In Parijs was het Gazzaniga die in de laatste minuten van de wedstrijd de bal in zijn eigen net schoot en in Montilivi maakte Yangel Herrera het eerste doelpunt voor Feyenoord, die de goede start van de ploeg van Míchel dwarsboomde en de uitslag had kunnen markeren.”

Marca zag nóg meer fouten bij Girona. “Overtredingen veroorzaakt door fouten, gemiste strafschoppen… Een afgekeurd doelpunt en nog een eigen doelpunt van Krejci, de derde goal voor het team van Priske, de definitieve beslissing, die eindigde toen doelman Gazzaniga naar voren ging om een hoekschop af te ronden en Girona om een strafschop vroeg vanwege hands. Het was waanzin”, zo leest het. Volgens Mundo Deportivo eindigde de avond voor Girona in een ‘nachtmerrie’. “De drie doelpunten van Feyenoord uit twee schoten op doel, in combinatie met de pech van Girona met een eigen doelpunt en een ongelukkige blessure van Tsygankov, veranderden het aanvankelijke enthousiasme in troosteloosheid. De fans, die aanvankelijk in het epos geloofden, keken vol ongeloof toe hoe fouten en pech hun tol eisten.”

Volgens Mundo Deportivo stapte Girona met een ‘gevoel van onrechtvaardigheid’ van het geval, ‘wetende dat het meer had verdiend’. En dat was op basis van de tweede helft ook wel zo. Girona drong Feyenoord ver terug en kreeg de beste mogelijkheden. Sport zag de huidige nummer twaalf van Spanje na de pauze een betere indruk maken. “Feyenoord kreeg een paar kansen, maar opnieuw waren die te danken aan de fouten van Girona. Zodra de thuisploeg weer in de wedstrijd kwam, groeide het team.” Sport zag dat Girona er, ondanks de afgekeurde toevalstreffer van Van de Beek en de gemiste strafschop, in bleef geloven en hoe het stadion na de 2-2 veranderde in een ‘snelkookpan’. “Maar snelkookpannen storten in als je het vuur niet aan de gang houdt. En Girona besloot de brand te blussen. Feyenoord speelde over de vleugel en Krejci scoorde de 2-3. Een absoluut drama. Asprilla en Stuani probeerden Girona aan een gelijkspel te helpen, maar zelfs dat zat er niet in. Een bitter feest.”

