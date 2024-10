Feyenoord-speler door het slijk gehaald na zeer zwakke eerste helft: ‘Met afstand de grootste miskoop uit de historie’

Feyenoord-spits moet het flink ontgelden op X. De Japanner speelde een uiterst zwakke eerste helft in de Champions League-wedstrijd tegen Girona en miste bovendien een penalty in de 36ste minuut. De kritiek gaat zelfs zo ver dat Ueda de grootste miskoop uit de historie van Feyenoord genoemd wordt.

Volg hier alle ontwikkelingen van de wedstrijd tussen Girona en Feyenoord!

Artikel gaat verder onder video

“Giménez op één been is nog beter dan Ueda in zijn beste vorm. Mensen die beweren dat Ueda beter is, zijn echt niet goed”, schrijft iemand op het sociale medium. “Ueda met afstand de grootste miskoop uit de historie van Feyenoord. Wat is die man slecht zeg. Hier had hij de wedstrijd kunnen en moeten beslissen”, plaatst iemand na de gemiste strafschop. “Deze peperdure miskoop komt op het conto van “Don Dennis”.”

LEES OOK: Feyenoord draait het razendsnel om in Girona: Milambo zet uitvak in vuur en vlam

Feyenoord kwam na twintig minuten op een 1-0 achterstand, maar kwam middels een eigen doelpunt van Yangel Herrera al snel op 1-1. Na 34 minuten zorgde Antoni Milambo voor de 1-2 voorsprong. Ueda had slechts twee minuten later de mogelijkheid om Feyenoord ruimer op voorsprong te zetten vanaf de strafschopstip. De Japanner schoot de penalty echter zonder overtuiging, waardoor Girona-keeper Paulo Gazzaniga de bal kon stoppen.

“Ik snap dus niet dat een profvoetballer een penalty zo slecht kan inschieten”, reageert iemand op de zwakke strafschop van Ueda. Ook was er iemand die de zwakke penalty al zag aankomen. “Je ziet dat Ueda hem gaat nemen en je weet gewoon al, die mist…..” Naast kritiek is er ook medelijden met de Japanner, die vorig seizoen voor zo’n acht miljoen euro werd over genomen van Cercle Brugge. “Ik heb zo te doen met Ueda.”

LEES OOK: Feyenoord-fans woedend in Girona: 'Wat een tyfusbende!'

Strafschop Ueda perfecte hoogte voor de keeper

Ook in de studio van Ziggo Sport wordt de penalty van Ueda besproken. “Dat is niet zo best ingeschoten”, beseft Rafael van der Vaart. “Perfecte hoogte voor de keeper, je moet altijd of laag of hoog. Dit is een spits die te geforceerd op zoek is naar een goaltje. Ik denk dat iemand anders de penalty beter had kunnen nemen.”

Tafelgenoot Marco van Basten baalt van de gemiste strafschop. “Het is wel jammer, want het had Feyenoord wel de lucht kunnen geven die ze nodig hadden. Je had op 3-1 kunnen komen in een wedstrijd waarin Girona niet goed speelt. Feyenoord ook niet, maar die maken dan wat gelukkig wel twee kansen af. Het is juist nu zo belangrijk dat Feyenoord deze wedstrijd wint om nog een beetje kans te maken”, stelt de analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Een aanwinst van Feyenoord maakte geen goede indruk bij de 0-3 van Bayer Leverkusen.