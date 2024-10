Feyenoord draait het razendsnel om in Girona: Milambo zet uitvak in vuur en vlam

Feyenoord heeft in het uitduel bij Girona razendsnel een achterstand weggepoetst. Nadat de thuisploeg in de eerste helft uit een hoekschop op 1-0 kwam, zette aanvoerder - met hulp van collega - beide ploegen luttele minuten later weer op gelijke hoogte. Tien minuten later zorgde zelfs voor de 1-2 in het voordeel van de Rotterdammers. kreeg daarop een uitgelezen mogelijkheid om er zelfs 1-3 van te maken, maar faalde oog in oog met doelman Paulo Gazzaniga.

Er waren nog net geen twintig minuten gespeeld toen Girona op voorsprong kwam. Een corner werd hard op doel gekopt, maar hoewel doelman Timon Wellenreuther geklopt was stond linksback Hugo Bueno op de juiste plek om de bal voor de lijn tegen te houden. Daarna kreeg David López de bal echter voor zijn voeten, waarop de Spanjaard Bueno te snel af was en de 1-0 hard en hoog binnenschoot.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier alle ontwikkelingen van de wedstrijd tussen Girona en Feyenoord!

Feyenoord kwam echter razendsnel weer langszij. Een vrije trap van Igor Paixão belandde bij de eerste paal bij aanvoerder Quinten Timber. Via Girona-verdediger Yangel Herrera belandde de bal onhoudbaar voor doelman Paulo Gazzaniga in het net: 1-1. Daarmee was het nog niet gedaan, want Feyenoord kwam tien minuten later zelfs op voorsprong. Antoni Milambo dook door verdedigend geklungel vrij op voor Gazzaniga en schoot beheerst de 1-2 tegen de touwen. Nog niet helemaal bekomen van de schrik bracht de keeper van Girona even later ploeggenoot Martín in problemen. Die kon Timber alleen met een overtreding van scoren afhouden, waarop de bal op de stip ging. Ayase Ueda zette zich achter de bal, maar de vervanger van de geblesseerde Santiago Giménez zag zijn te slappe inzet tot zijn afgrijzen door Gazzaniga gekeerd worden.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Een aanwinst van Feyenoord maakte geen goede indruk bij de 0-3 van Bayer Leverkusen.