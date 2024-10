Feyenoord-fans woedend in Girona: 'Wat een tyfusbende!'

Verschillende supporters van Feyenoord, die aanwezig zijn in Girona voor de Champions League-wedstrijd, krijgen geen toegang tot het bezoekersvak, zo meldt onder meer VoetbalUltras. Fans zouden geweigerd worden omdat namen niet overeen komen met namen op het gekochte ticket.

Daarnaast zou de bewaking van het Estadi Montilivi spullen hebben afgepakt van enkele Feyenoord-supporters. Ook nemen stewards en lokale politie spullen van supportersgroep Rotterdam Radicals in beslag. Het is niet duidelijk of sommige supporters definitief geweigerd worden uit het uitvak. De kans lijkt echter klein dat dit groepje fans de aftrap gaat halen, want de wedstrijd begint om 18.45 uur.

We ontvangen berichten van Feyenoord-supporters die melden dat hen de toegang tot het uitvak wordt geweigerd, omdat hun naam niet overeenkomt met die op de tickets. Nog opmerkelijker is dat de stewards en de lokale politie ook alle shirts van Rotterdam Radicals in beslag nemen. pic.twitter.com/bKYWoS4g68 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 2, 2024 Dát naam overeen moet komen met degene die het ticket kocht is prima, maar dat had Feyenoord vooraf veel duidelijker moeten communiceren. Nu krijg je lege plekken in het uitvak, echt zonde https://t.co/BfL3eyAt05 — Boze Kameraden (@BozeKameraden) October 2, 2024 Girona lekker nooit meer Europees mee laten doen. Geweigerd worden met uitkaarten bij het uitvak. Rotterdam radical shirts worden ingenomen. Camera’s ingenomen. Wat een tyfus bende pic.twitter.com/MBpYAKi2qW — S. (@sstef010_) October 2, 2024 er staan nog genoeg supporters buiten door belachelijke controles lees je overal op twitter @Feyenoord. die kan je beter helpen binnen te komen voor een vol uitvak😉 — Rooney10 (@Rooney010) October 2, 2024

