Rafael van der Vaart moet lachen om mysterieuze uitspraak Brian Priske

Brian Priske deed in aanloop naar de wedstrijd Girona - Feyenoord een bijzondere uitspraak, die Rafael van der Vaart niet zo goed begreep. De ex-international moest er vervolgens om lachen, toen hij hiernaar gevraagd werd.

Wanneer Pierre van Hooijdonk langs de lijn aan de trainer van Feyenoord vraagt welk deel van zijn elftal hij het sterkst vindt spelen, reageert Priske als volgt: "Ik denk between the boxes, daar hebben we wel goed voetbal gespeeld. We zijn niet geweldig geweest in onze eigen zestien. We hebben wat makkelijke goals tegen gekregen. Maar tegelijkertijd hebben we niet al te veel kansen kunnen creëren in sommige wedstrijden."

Volgens de Deense trainer ontbreekt het in Rotterdam ook simpelweg aan klasse. "De individuele kwaliteit moet beter, de keuzes moeten ook beter. Maar als ik naar de wedstrijden kijk en ook de data in ogenschouw neem, zijn we best goed geweest between the boxes."

Van der Vaart moet even later wel lachen om de uitspraken van Priske. "Tussen twee boxen?" Marco van Basten deelt ook de verwarring. "Twee muziekboxen." Van der Vaart vervolgt: "Ik snap dat dan niet helemaal. Hij bedoelt waarschijnlijk het opbouwen, het laatste gedeelte voor het kansen creëren en benutten, want dat zit er nog niet in."

