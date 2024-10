Van der Vaart trekt pijnlijke conclusie over Priske en Feyenoord: 'Ik denk niet dat de spelers...'

Rafael van der Vaart en Marco van Basten trekken een pijnlijke conclusie over Brian Priske en Feyenoord. De Deen is bijzonder moeizaam begonnen aan zijn loodzware taak om de naar Liverpool vertrokken Arne Slot te doen vergeten in Rotterdam-Zuid.

In de Eredivisie speelde Feyenoord in zes wedstrijden al vier keer gelijk, waardoor de Rotterdammers nú al acht verliespunten meer hebben dan het nog ongenaakbare PSV. Bovendien ging de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, thuis tegen de Duitse kampioen Bayer Leverkusen, met 0-4 verloren. Woensdagavond wacht een uitduel bij Girona, Van der Vaart en Van Basten schuiven aan in de studio van Ziggo Sport om met presentatrice Hélène Hendriks hun licht over de wedstrijd te laten schijnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opstelling Feyenoord: Priske slachtoffert tegen Girona één basisspeler na gelijkspel in Nijmegen

Hendriks vraagt aan Van der Vaart of hij 'überhaupt' zelfvertrouwen ziet bij de selectie van Feyenoord. "Nee, ik denk het echt helemaal niet", zegt de oud-international stellig. "Vertrouwen kan er ook zo in één keer weer zijn", relativeert Van der Vaart, "Maar ik vind het vrij los zand. Ik denk ook niet dat ze een connectie met de trainer hebben", klinkt het vervolgens keihard. "Maar als je niet wint, dan krijgt de trainer al snel de schuld. Ga de schoenen van Slot maar vullen, dat is best lastig. Maar: als trainer heb je ook je eigen visie. Daar moet je ook een beetje trouw aan blijven. Je kunt beter op je eigen manier ten onder gaan, dan dat je op je eigen manier begint en dan toch weer iets anders gaat doen", verwijst Van der Vaart naar de systeemwissel (van 3-4-3 naar 4-3-3) die Priske kort na de start van het seizoen doorvoerde.

LEES OOK: Girona FC richt zich met speciaal bericht tot alle supporters van Feyenoord

Van Basten haakt in: "Ja, het is misschien ook wel sterk dat hij zich kwetsbaar durft op te stellen. Maar aan de andere kant: je wordt ook gekocht omdat je het goed doet bij een bepaalde club (Sparta Praag, red.). Als je dan bij Feyenoord zo begint en het gelijk omdraait, dat is natuurlijk niet heel sterk", zegt San Marco, die toch ook begrip kan opbrengen voor de situatie waarin Priske zit. "Hij weet dat er de afgelopen jaar goed gepresteerd en gespeeld is. Ik vind: het beleid is niet slim geweest. Degenen die hem gekocht hebben, dat zijn, vind ik, geen slimme mensen geweest." Van Basten legt daarop uit dat Feyenoord een trainer had moeten kiezen die een vergelijkbare speelwijze als die van Slot prefereert: "Dan ga je niet een trainer halen die een compleet andere tactiek heeft gespeeld, dat vind ik een beetje vreemd."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Boskamp pleit voor wijziging bij Feyenoord

"Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal", luidt het advies van Jan Boskamp aan Feyenoord.