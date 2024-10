Opstelling Feyenoord: Priske slachtoffert tegen Girona één basisspeler na gelijkspel in Nijmegen

De opstelling van Feyenoord voor het uitduel met Girona in de Champions League is bekend. Trainer Brian Priske voert ten opzichte van de Eredivisiewedstrijd tegen NEC van afgelopen zaterdag (1-1) één wijziging door: start als linksback, wat ten koste gaat van .

De druk staat er vol op in Rotterdam-Zuid, nadat er in de Eredivisie de nodige teleurstellende resultaten zijn behaald. Een goed resultaat in Girona zou dan ook enorm helpen. Niet alleen voor de kans die Feyenoord dan blijft maken in de competitiefase van de Champions League, maar ook voor het zelfvertrouwen in het elftal. Daar ontbreekt het momenteel compleet aan. Priske probeert het grootste deel van zijn spelers in ieder geval wél vertrouwen te geven, want tien spelers die tegen NEC begonnen mogen het woensdagavond ook in Girona laten zien.

Dat betekent dat Timon Wellenreuther ook in Girona het doel van de Rotterdammers zal verdedigen. Voor de Duitser vormen Thomas Beelen - die zich de goal van NEC mocht aanrekenen - en Dávid Hancko zoals verwacht het centrum van de verdediging, die verder bestaat uit rechtsback Jordan Lotomba en linksback Hugo Bueno, die de plek van Smal dus inneemt. Op het middenveld kiest Priske voor dezelfde drie als in Nijmegen, wat inhoudt dat Antoni Milambo, aanvoerder Quinten Timber en zomeraanwinst In-beon Hwang een basisplaats hebben. Ook de aanval blijft intact: spits Ayase Ueda wordt geflankeerd door Ibrahim Osman vanaf rechts en Igor Paixão vanaf de linkerflank.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão

Ook de basisopstelling van de thuisploeg is bekend. Girona-trainer Míchel ruimt - zoals al werd verwacht - op het middenveld een plek in voor Donny van de Beek. Arnaut Danjuma start daarentegen op de bank, terwijl de geblesseerde Daley Blind en de afgelopen zomer van Ajax overgekomen Gabriel Misehouy niet bij de wedstrijdselectie zitten. Een andere opvallende naam bij de thuisploeg is die van Bryan Gil. De Spanjaard werd zowel in de winterstop van vorig seizoen als afgelopen zomer aan een transfer naar Feyenoord gelinkt, maar wordt dit seizoen door zijn eigenlijke werkgever, Tottenham Hotspur, verhuurd aan Girona.

Opstelling Girona: Gazzaniga; Arnau Martinez, David López, Krejci, Miguel Gutiérrez; Van de Beek, Herrera, Martín; Tsygankov, Bryan Gil; Miovski

