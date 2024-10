Twee Feyenoorders onderwerp van gesprek in Spaanse media: 'Een van de meest creatieve spelers'

Feyenoord speelt woensdagavond op bezoek bij Girona de tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League en in de aanloop naar de ontmoeting met de nummer drie van Spanje in het afgelopen seizoen gaat het in de Spaanse media vooral over de spelers die níét van de partij zijn bij de Rotterdammers. Brian Priske kan in Catalonië geen beroep doen op en en dat wordt uiteraard niet buiten de voorbeschouwingen gelaten.

Feyenoord hoopt woensdagavond de eerste punten van dit Champions League-seizoen te pakken. Twee weken na de kansloze 0-4 nederlaag tegen Bayer Leverkusen zullen de Rotterdammers op bezoek bij Girona een stuk beter voor de dag moeten komen om een goed resultaat neer te zetten. Maar waar Priske in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen nog een beroep kon doen op Giménez, daar is de Mexicaan in Spanje niet van de partij. Giménez staat vanwege een bovenbeenblessure enkele maanden buitenspel. Stengs is er eveneens niet bij. De linkspoot staat door een knieblessure al een paar weken aan de kant.

Hoewel Stengs op 25 augustus voor het laatst in actie kwam en Giménez na zijn noodgedwongen wissel tegen NAC Breda het uitduel met NEC van afgelopen zaterdag al aan zich voorbij moest laten gaan, richten de Spaanse media zich in de aanloop naar het duel met Girona vooral op de twee afwezigen bij Feyenoord. Girona mist in de personen van Daley Blind en Oriol Romeu twee belangrijke krachten, maar volgens Sport is het rijtje met afwezigen bij Feyenoord eveneens niet gering. “Als Girona de wedstrijd tegemoet gaat met enkele belangrijke afwezigen, wat kunnen we dan zeggen over een Feyenoord dat twee van zijn meest onderscheidende spelers aan de zijlijn heeft staan”, zo schrijft het medium.

Sport doelt dus op Giménez en Stengs. Laatstgenoemde stond in de voorbije transferwindow nog op het punt de overstap te maken naar de Verenigde Staten, maar bleef uiteindelijk bij Feyenoord en was in de eerste twee competitieduels met een doelpunt en twee assists belangrijk voor zijn ploeg. Giménez scoorde tweemaal in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en trof ook in de Eredivisie twee keer doel, maar bleef worstelen met zijn vorm. Spaanse media verwachten desondanks dat het gemis van Stengs en Giménez zich gaat doen voelen tegen Girona. “Giménez, de ‘9’ van het team, en Stengs, een van de meest creatieve spelers, zullen niet aanwezig zijn in Montilivi”, aldus Sport.

Mundo Deportivo wijdt in de aanloop naar de ontmoeting tussen Girona en Feyenoord eveneens aandacht aan de spelers die er niet bij zijn bij de Rotterdammers. “Feyenoord kent ook aanzienlijke afwezigheden, waarvan Santiago Giménez de meest opvallende is. Hij is de ster en belangrijkste schakel in de aanval. De Mexicaanse aanvaller, die cruciaal is geweest in het aanvalsspel, zal er niet bij kunnen zijn”, zo leest het. De sportkrant heeft de boodschap van Priske echter óók opgepikt. “Desondanks waarschuwde Priske dat zijn team gevaarlijk blijft, met gemiddeld 70% balbezit in de nationale competitie en een zeer aanvallende speelstijl.”

Historische avond in Girona

Mundo Deportivo verwacht bovenal een memorabele avond in Girona. De lokale trots was vorig seizoen de grote revelatie op de Spaanse velden en verzekerde zich dankzij de derde plaats voor het eerst in de clubhistorie van deelname aan de Champions League. Na het uitduel met Paris Saint-Germain (1-0 verlies) staat woensdag de eerste thuiswedstrijd in het miljardenbal op het programma. “Girona beleeft een historische avond in Montilivi als het Feyenoord ontvangt in wat zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League zal worden. De gelegenheid zal niet alleen bijzonder zijn vanwege het thuisdebuut, maar ook vanwege de voorbereidingen die de club heeft getroffen om te voldoen aan de competitiereglementen, al zal het UEFA-verbod op extra tribunes een deel van het stadion leeg laten”, zo leest het.

