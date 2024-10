Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske haalt bekritiseerde speler naar de kant

Feyenoord neemt het woensdagavond in Spanje op tegen Girona, de huidige nummer twaalf van Spanje. De club uit Catalonië plaatste zich vorig seizoen na een fantastisch jaar voor de Champions League en neemt het in de eerste thuiswedstrijd op tegen Feyenoord, dat nog steeds zoekende is. Brian Priske wisselt naar verwachting op één positie ten opzichte van het uitduel tegen NEC.

De druk staat er vol op in Rotterdam-Zuid, nadat er in de Eredivisie de nodige teleurstellende resultaten zijn behaald. Een goed resultaat in Girona zou dan ook enorm helpen. Niet alleen voor de kans die Feyenoord dan blijft maken in de competitiefase van de Champions League, maar ook voor het zelfvertrouwen in het elftal. Daar ontbreekt het momenteel compleet aan. Priske probeert het grootste deel van zijn spelers in ieder geval wél vertrouwen te geven, want tien spelers die tegen NEC begonnen mogen het woensdagavond ook in Girona laten zien.

Op één positie kiest de Deense oefenmeester van Feyenoord ervoor om een wijziging door te voeren en dat is op de linksbackpositie, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad. De laatste periode speelde daar Gijs Smal, die een niet al te beste indruk heeft gemaakt. Ook in het uitduel tegen NEC grossierde de van FC Twente overgekomen verdediger regelmatig in balverlies. Hugo Bueno, die na zijn debuut terug is van een blessure, neemt zijn plek in de defensie van de Rotterdammers naar verwachting over.

Vermoedelijke opstellingen

Girona: Gazzaniga; Frances, Krejci, Lopez, Gutierrez; Van de Beek, Herrera, Martin; Tsygankov, Abel Ruiz, Danjuma

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber, Osman, Ueda, Paixão