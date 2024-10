Girona FC richt zich met speciaal bericht tot alle supporters van Feyenoord

Girona FC heeft de supporters van Feyenoord woensdagochtend op speciale wijze van harte welkom geheten in de stad. De supporters van de Rotterdamse club zijn massaal afgereisd naar Noord-Spanje voor het Champions League duel van woensdagavond en krijgen op sociale media een warm welkom. Ze kunnen door de tips van de tegenstander zelfs eerst nog even de stad verkennen.

"Welkom in Girona", schrijft Girona FC woensdagochtend in een bericht op sociale media, dat gericht is aan alle supporters van Feyenoord die naar het noorden van Spanje zijn afgereisd. In dat bericht, dat volledig in het Nederlands is opgesteld, geeft de nummer twaalf van Spanje meer informatie over de stad die de Feyenoorders deze dagen bezoeken. Onder meer de De Kathedraal van Girona - wat een van de filmlocaties is geweest voor de populaire serie Game of Thrones - wordt als bezienswaardigheid getipt aan alle Rotterdammers.

"Girona, een verrassende stad! Geniet van de wedstrijddag", schrijft de club tot slot aan alle Feyenoorders. De club zal hopen dat alles goed verloopt in de Catalaanse stad, want eerder werd bekend dat de autoriteiten zouden vrezen voor de komst van de Feyenoord-fans naar Spanje. Er zijn strenge maatregelen genomen, die onder meer inhouden dat de omgeving hermetisch wordt afgesloten, diverse horecagelegenheden in de buurt van het stadion worden afgesloten en dat er in het stadscentrum tientallen agenten ingezet om de veiligheid te kunnen waarborgen.

