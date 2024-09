'Girona vreest komst Feyenoord-supporters en neemt verregaande maatregelen'

Girona en Feyenoord spelen komend weekeinde allebei nog een wedstrijd in eigen land, maar in Catalonië houdt men zich al druk bezig met de onderlinge ontmoeting in de Champions League van volgende week woensdag. De Catalaanse gemeente vreest de komst van de Feyenoord-supporters en houdt rekening met ‘een van de gevaarlijkste aanhangen van Europa’.

Girona eindigde in het afgelopen seizoen zeer verrassend op de derde plaats en kwalificeerde zich daarmee voor het eerst in de clubhistorie voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De eerste thuiswedstrijd in de competitiefase van het miljardenbal moet nog gespeeld worden, maar een kleine week voor aanvang van het duel met Feyenoord heeft het lokale gemeentebestuur de ploeg uit Rotterdam bestempeld als ‘meest problematische’ tegenstander. Dat weet Cadena SER donderdag te melden althans. Volgens het Spaanse medium is de gemeente van plan ‘maximale veiligheidsmaatregelen’ te trappen voor de ontmoeting tussen Girona en Feyenoord.

De gemeente stelt op dit moment in samenwerking met de lokale politie, de Mossos (politiekorps met volledige jurisdictie in Catalonië) en de voetbalclub Girona een veiligheidsplan samen. De te treffen maatregelen zijn donderdagmorgen besproken. Deze houden onder meer in dat de omgeving hermetisch wordt afgesloten, diverse horecagelegenheden in de buurt van het stadion worden afgesloten en in het stadscentrum worden tientallen agenten ingezet om de veiligheid te kunnen waarborgen. Een woordvoerder van de gemeente vertelt tegenover Spaanse media dat Girona ‘nieuw’ is in deze situatie en ‘daarom wil garanderen dat er niets misgaat en dat alles onder controle is’.

Feyenoord-fans in Lloret de Mar

Volgens FR12.nl heeft Feyenoord 492 tickets verkocht voor het uitduel met Girona. De lokale autoriteiten vrezen echter vooral de ‘entree’ van de Feyenoord-aanhang, volgens journalist Bruno Alemany van Cadena SER ‘een van de gevaarlijkste van Europa’. Zij houden er rekening mee dat de Feyenoord-supporters zullen afreizen naar plaatsen in de buurt van Girona, zoals Lloret de Mar. Dat is een populaire badplaats op veertig minuten rijden van Girona. De ontmoeting tussen de nummer drie van het afgelopen seizoen in Spanje en Feyenoord begint volgende week woensdag (2 oktober) om 18.45 uur. Girona speelt in de competitiefase van de Champions League ook nog thuis tegen Slovan Bratislava, Liverpool en Arsenal.

