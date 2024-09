'Wellenreuther heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld, Priske gaat volgende week Bijlow opstellen'

Chris Woerts verwacht dat terug gaat keren in het doel bij Feyenoord. Dat laat de sportmarketeer weten in de podcast SPORTCLASH. Woerts vindt dat dat Brian Priske in zijn eerste weken bij Feyenoord drie fouten heeft gemaakt, waarvan een de keuze voor als eerste doelman is.

“Priske heeft een valse start gemaakt en daarbij drie fouten gemaakt. Allereerst heeft hij Wellenreuther opgesteld als eerste keeper”, steekt Woerts van wal. “Een blunder eerste klas, want we zijn er allemaal van overtuigd dat Justin Bijlow de nummer één keeper is van Feyenoord. Hij is van Nederlands elftal-niveau en hoort gewoon te spelen”, is zijn duidelijke mening.

“Ik zeg je: Wellenreuther heeft voorlopig zijn laatste wedstrijd als basisspeler voor Feyenoord gespeeld”, vervolgt Woerts zijn relaas. “Volgende week, ga ik vanuit, als meneer Priske een beetje luistert naar deze podcast, gaat hij gewoon Bijlow opstellen. Dat is fout nummer een die hij gaat herstellen.”

Priske stopt met huddle bij Feyenoord

Een andere fout heeft Priske volgens de sportmarketeer al hersteld. “Fout nummer twee die hij hersteld heeft is dat belachelijke huddle-gebeuren in de middencirkel. Het is geen kleuterklas of een circusact”, haalt Woerts uit naar de Deense oefenmeester van de Rotterdammers. “Daar is hij ook mee gestopt en daar is hij dus ook al van genezen.”

Priske stapte ook af van driemansverdediging

“De derde blunder die hij hersteld heeft is dat hij dacht met een driemansverdediging te kunnen spelen. Hij is nu alweer terug naar het 4-3-3, dus hij had een heleboel ellende kunnen voorkomen als hij gewoon geluisterd had naar de stem van het volk. Het volk heeft altijd gelijk”, besluit Woerts het onderwerp.

