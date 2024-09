Martijn Krabbendam voorspelt wie nieuwe technisch directeur Feyenoord wordt

Martijn Krabbendam denkt dat Mark Ruijl de nieuwe technisch manager van Feyenoord wordt. Ruijl werkte de afgelopen jaren als scout binnen Feyenoord en heeft een behoorlijk netwerk weten op te bouwen. Hij is momenteel Head of Global Football van Feyenoord. In die hoedanigheid is hij ook nauw betrokken bij het technische beleid van partnerclub FC Dordrecht.

Bij de Dick Voormekaar Podcast wordt de mogelijke evaluatie van Dennis te Kloese en de komst van een technisch directeur of technisch manager besproken. Te Kloese combineert momenteel de functies van technisch en algemeen directeur. "Ik denk dat er wel een tm komt. Dat zal waarschijnlijk Mark Ruijl worden", zegt Krabbendam. Het is niet de eerste keer dat hij Ruijl in verband brengt met de promotie bij Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

"Hij neemt een aantal taken uit handen van Te Kloese", vervolgt de journalist van Voetbal International. "Hij heeft trouwens al heel veel taken uit handen gegeven aan Ruijl en anderen. Wat betreft die evaluatie: we moeten even wachten hoe het elftal zich verder gaat ontwikkelen."

LEES OOK: Santiago Giménez laat in vijf woorden weten hoe hij denkt over blessure

Dick van Egmond benadrukt dat Te Kloese, net als trainer Brian Priske, de tijd moet krijgen. "Wat wil je nou? Die man heeft zich de blubber gewerkt voor Feyenoord, dat kan niet anders. Als je een van die twee taken vervult, dan werk je je helemaal het schompes, laat staan als je er twee doet. Je moet ook een beetje mild zijn voor die man."

Krabbendam kan zich daarin vinden en stelt dat de beleidsman van Feyenoord ook pech heeft gehad. "Die speler die ze van Wolverhampton Wanderers wilden hebben (Boubacar Traoré, red.), dat ging niet door." Van Egmond haakt in: "Met alle spelers die niet zijn gekomen bij Feyenoord, zou ik vijftig wereldelftallen kunnen opstellen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Telegraaf zet vijf lichtpuntjes Feyenoord op een rij na magere seizoensstart

Feyenoord kent een magere seizoensstart, maar toch zijn er wat lichtpuntjes.