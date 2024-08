Doemscenario uit 2021 herhaalt zich voor Feyenoord: deal is geklapt

komt niet naar Feyenoord. De middenvelder van Wolverhampton Wanderers raakte woensdagavond geblesseerd en staat maandenlang aan de kant, waardoor de transfer volgens journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International is afgeblazen.

Traoré mocht woensdagavond tegen Burnley in de basis beginnen bij Wolverhampton Wanderes en stond opgesteld als een van de twee verdedigende middenvelders. Tegen het einde van de eerste helft raakte de speler uit Mali geblesseerd aan zijn knie, waarna trainer Gary O'Neil hem besloot te wisselen.

Het was woensdag onduidelijk hoe ernstig de blessure van de 26-jarige middenvelder is, maar het is inmiddels duidelijk dat hij lange tijd moet toekijken. Feyenoord moet daardoor een streep zetten door zijn komst.

'Feyenoord was bijna akkoord met Wolves'

Eerder deze week werd via journalist Martijn Krabbendam bekend dat Feyenoord bij Wolverhampton heeft geïnformeerd naar Traoré. De Rotterdammers zagen in de international van Mali een gewenste versterking voor op het middenveld. Donderdagavond meldt Krabbendam dat een akkoord tussen Feyenoord en the Wolves dichtbij was.

Gedachten gaan terug naar Amad Diallo

Bij Feyenoord zullen de gedachten teruggaan naar de zomer van 2021, toen een blessure ook roet gooide in een deal met een Engelse club. Feyenoord wilde toen Amad Diallo huren van Manchester United, maar de aanvaller raakte vlak voor zijn transfer naar Rotterdam geblesseerd tijdens een training.

