Feyenoord komt in actie en informeert naar directe versterking bij Wolverhampton

Feyenoord wil de selectie gaan versterken met , zo meldt Martijn Krabbendam maandagavond. De controlerende middenvelder wordt volgens de journalist van Voetbal International door de Rotterdammers gezien als een directe versterking voor op het middenveld.

De Rotterdammers hebben tot dusver alleen geïnformeerd naar Traoré, een 23-jarige middenvelder van het Engelse Wolverhampton Wanderes. Van concrete interesse lijkt er dus voorlopig nog geen sprake, maar duidelijk is wel dat de Rotterdammers graag een controleur naar De Kuip zien komen. Met het vertrek van Mats Wieffer heeft de ploeg van Brian Priske op die positie veel kwaliteit ingeleverd.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk is Malinees Traoré de man die de naar Brighton verloren Wieffer moet doen vergeten. De middenvelder heeft in totaliteit 38 wedstrijden in de Premier League achter de rug en was onlangs nog actief met Mali op de Olympische Spelen in Frankrijk.

Eerder op de dag werd duidelijk dat de Rotterdammers hopen. in de laatste dagen van de transferwindow een nieuwe verdediger toe te voegen aan de selectie. Feyenoord is volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl in de markt voor Facundo González, die als back-up achter Dávid Hancko moet gaan fungeren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord.