Feyenoord ziet transferdoelwit vlak voor sluiten transferwindow geblesseerd raken

is woensdagavond geblesseerd geraakt in een bekerwedstrijd van Wolverhampton Wanderes tegen Burnley. Traoré, die volgens Voetbal International door Feyenoord als goede optie wordt gezien om het middenveld te versterken, moest vlak voor rust gewisseld worden.

Traoré mocht woensdagavond in de basis beginnen bij Wolverhampton Wanderes en stond opgesteld als een van de twee verdedigende middenvelders. Tegen het einde van de eerste helft raakte de voetballer uit Mali geblesseerd aan zijn knie, waarna trainer Gary O'Neil hem besloot te wisselen. Het is onduidelijk hoe ernstig de blessure van de 26-jarige middenvelder is.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze week werd via journalist Martijn Krabbendam bekend dat Feyenoord bij Wolverhampton heeft geïnformeerd naar Traoré. De Rotterdammers zien in de international van Mali een gewenste versterking voor op het middenveld, al is van concrete interesse nog geen sprake. Wat de blessure van Traoré doet met de belangstelling van Feyenoord, is nog onduidelijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

Ian Maatsen wilde stoppen met voetbal toen Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan.e André. De verdedigende middenvelder moet voor 22 miljoen euro overkomen van Fluminese. Of de Premier League-club hiermee inspeelt op een mogelijk vertrek van Traoré is afwachten.