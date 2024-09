‘Feyenoord gaat Te Kloese ontlasten en technisch manager aanstellen, één kandidaat genoemd’

Martijn Krabbendam verwacht dat Feyenoord een technisch manager gaat aanstellen. Dat stelt de clubwatcher van de Rotterdammers in de Dick Voormekaar Podcast Extra van Voetbal International. Momenteel ligt de portefeuille technische zaken in handen van Dennis te Kloese, die zowel algemeen als technisch directeur is in Rotterdam.

Te Kloese gaf eerder al te kennen na te gaan denken over de dubbelfunctie die hij nu bekleedt bij Feyenoord. Daarnaast zei hij dat er onder meer gekeken moet worden naar hoe hij ondersteund zal moeten worden naar aanleiding van de grote groei die de Rotterdammers de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

“Ik denk dat er wel een nieuwe technisch manager komt, of welke naam je het ook geeft", aldus Krabbendam, die ook al een kandidaat naar voren schuift. "Ze hebben natuurlijk al Mark Ruijl in dienst. Hij heeft bij FC Dordrecht al allerlei dingen gedaan en is deze window ook bij Feyenoord ingesprongen om te helpen om een aantal spelers te verhuren of te verkopen."

Ruijl geschikt om functie onder Te Kloese in te vullen

Krabbendam is ervan overtuigd dat Ruijl goed genoeg is om invulling te geven aan de functie van technisch manager bij Feyenoord. “Hij is uitermate geschikt om die functie onder Te Kloese in te vullen. Hij heeft ook zeker een netwerk, hij is scout. Die hebben allemaal enorme netwerken. Direct met trainers, agenten, et cetera.”

Momenteel is de 39-jarige Mark Ruilj werkzaam als technisch directeur. Daarnaast doet hij ook nog scoutingswerkzaamheden voor Feyenoord en begeleidt hij huurspelers van de Rotterdamse club. Van april 2021 tot eind juni 2023 was Ruijl werkzaam als hoofdscout van Feyenoord.

