Zelfs commentator Feyenoord ONE kan enthousiasme niet verbergen na wereldgoal Tijn Tusveld

In de wedstrijd tussen Feyenoord Onder 19 en FC Twente/Heracles Almelo Onder 19 werd zaterdag een wereldgoal gemaakt door Tijn Tusveld van Twente/Heracles. De zeventienjarige middenvelder beproefde zijn geluk vanaf de eigen helft, verraste de doelman van Feyenoord en bepaalde de eindstand op 2-2. Het doelpunt wordt sindsdien breed gedeeld op sociale media.

Op de Instagram-pagina van ESPN heeft het doelpunt al ruim 10.000 likes gekregen. Zelfs de commentator van Feyenoord ONE, het clubkanaal van Feyenoord waarop de wedstrijd werd uitgezonden, kon zijn enthousiasme niet verbergen. “Tusveld, die dan denkt: weet je wat, ik ram ‘m in één keer erin! Wat een wereldgoal van Tijn Tusveld. De grote man aan de kant van Twente/Heracles-academie. Hij rent heel het veld rond als een computerspelmannetje, om nog even een buiging te maken voor de fotograaf.”

De aandacht laat Tusveld niet koud, vertelt hij aan FCUpdate. “Het is natuurlijk leuk om die aandacht te krijgen op social media en op de club. Ik probeer eigenlijk gewoon mijn ding te doen en mijzelf te laten zien in de wedstrijden. Dat ik het dan op deze manier doe, is natuurlijk extra mooi.”

Tusveld loerde hele wedstrijd op wereldgoal

De jeugdspeler van Twente/Heracles loerde de hele wedstrijd al op het doelpunt. “Ik zag al vroeg in de wedstrijd dat de keeper steeds heel ver uit z'n goal durfde te komen, dus ik had me vooraf al ingebeeld dat, als ik de bal zou krijgen via een pass of via balwinst op het middenveld, ik zou schieten. Niet veel later won ik inderdaad de bal op het middenveld en zag ik dat de keeper weer ver voor zijn goal stond, en toen was de keuze snel gemaakt: schieten! Ik voelde meteen dat ie erin zou gaan. Zoals Johan Cruijff zei: niet geschoten is altijd mis.”

Tusveld deed in de voorbereiding op dit seizoen mee met de Onder 21 van Twente/Heracles en sloot twee weken geleden aan bij de Onder 19. In de eerste twee officiële wedstrijden van het nieuwe seizoen scoorde hij tweemaal en gaf hij twee assists.

