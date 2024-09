'Dennis Higler stapte in Utrecht uit zichzelf op FC Twente-directie af'

Dennis Higler is zondagmiddag na afloop van de ontmoeting tussen FC Utrecht en FC Twente uit zichzelf op de directie van FC Twente gestapt. Dat vertelt FC Twente-watcher Leon ten Voorde van Tubantia althans. De scheidsrechter zou zich genoodzaakt hebben gevoeld om tekst en uitleg te geven over het goedkeuren van de 2-1 en uiteindelijk winnende van Can Bozdogan. Higler zette in eerste instantie een streep door die treffer, maar na ingrijpen de VAR besloot hij alsnog naar de middenstip te wijzen.

FC Twente begon prima aan de uitwedstrijd tegen FC Utrecht en opende na elf minuten op prachtige wijze de score. Sam Lammers schoot de bezoekers met een heerlijke knap op 0-1. Lang konden de Tukkers niet van die voorsprong genieten. FC Utrecht kwam drie minuten later langszij. In de tweede helft was het opnieuw snel raak. Bozdogan tikte in de rebound raak voor de 2-1. De middenvelder toucheerde de bal in eerste instantie echter met zijn arm. Dat zag Higler, waardoor de scheidsrechter het doelpunt niet goedkeurde.

De VAR dacht er echter anders over en riep Higler naar de kant. Daar begrijpt Ten Voorde helemaal niets van. “De VAR is ooit in het leven geroepen om grote en essentiële fouten eruit te halen. Nu gaat hij zich met het spel bemoeien… Maar dit is geen fout. De scheidsrechter heeft het geconstateerd en heeft het goed geconstateerd. Wat gebeurt er dan: Higler wordt naar het scherm geroepen. Dan zitten daar 20.000 mensen voor je gevoel over de schouders van Higler mee te kijken en die wordt daar gewoon om geluld. Higler is daar, en dat bleek later ook wel, gewoon om geluld door de VAR”, zucht Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand.

Higler in gesprek met directie van FC Twente

Volgens de clubwatcher voelde Higler dusdanig de ‘druk van het hele’ stadion en schoot hij zodanig in de ‘stress’, dat hij dacht: ‘Er zitten meerdere mensen in het hok, die zullen het dan wel goed hebben gezien. Het ging voor mij misschien wel heel snel: doelpunt voor FC Utrecht’. Het doelpunt van Bozdogan maakte uiteindelijk ook het verschil tussen FC Utrecht en FC Twente. Ten Voorde zag dat er na het laatste fluitsignaal wel iets heel opmerkelijks gebeurde. “Als je bij Utrecht bij de spelerstunnel omhoog loopt, dan sta je pal naast de kleedkamerdeur als pers, nog voordat de spelers naar ESPN en de NOS gaan. Ik kom daar aanlopen en ik zie daar Higler, zijn pakje nog aan, in gesprek met Arnold Bruggink (technisch directeur FC Twente, red.) en Dominic Scholten (algemeen directeur, red.).”

Ten Voorde dacht in eerste instantie dat de directieleden van FC Twente op Higler waren afgestapt om tekst en uitleg te krijgen over het winnende doelpunt van FC Utrecht. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn geweest. “Wat blijkt nou, ik ving het gesprek een beetje op: Higler is uit zichzelf naar de directie gestapt en heeft gezegd: ik vind dat ik jullie wel iets moet uitleggen. Zonder dat je luistervinkje speelde, hoorde je dat hij grote twijfels had en letterlijk zei dat hij als VAR nooit had ingegrepen. Dan heb je als Twente wel een heel zuur gevoel”, zo klinkt het.

Moeizame competitiestart voor FC Twente

FC Twente liet in De Galgenwaard alweer voor de tweede keer dit seizoen punten liggen. De ploeg van trainer Joseph Oosting begon het seizoen nog met een 1-2 overwinning op NEC, maar speelde twee weken geleden met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. Zondag gingen de Tukkers dus onderuit in Utrecht, waardoor ze zich met vier punten uit drie duels terugvinden op de elfde plaats. Ze hebben nog wel een inhaalwedstrijd te gaan. Op 17 september is sc Heerenveen te gast in Enschede. Acht dagen later staat op Old Trafford de krachtmeting met Manchester United in de Europa League op het programma.

