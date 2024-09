Programma FC Twente in Europa League: Tukkers beginnen met spectaculaire wedstrijd

Het programma van FC Twente in de Europa League is bekend. De Enschedeërs beginnen direct met de op papier zwaarste wedstrijd: op 25 september wacht het uitduel met Manchester United.

Dat betekent een spoedig weerzien met Erik ten Hag (ex-speler van Twente) en diens assistent René Hake (ex-trainer van Twente). Na het duel op Old Trafford wachten wedstrijden tegen ontmoetingen met Fenerbahçe, Lazio, OGC Nice, Union Sint-Gillis, Olympiakos, Malmö FF en Besiktas.

FC Twente speelde in het seizoen 2012/13 voor het laatst in een Europees hoofdtoernooi. In de Europa League eindigde de ploeg toen als laatste in een poule met Hannover 96, Levante en Helsingborgs IF.

Dit seizoen is de opzet van de Europa League drastisch gewijzigd: in plaats van een groepsfase speelt een vergroot deelnemersveld (van 32 naar 36 clubs) een competitiefase waarin iedere club acht wedstrijden speelt, waarna één ranglijst bepaalt wie er doorgaat naar de volgende ronde. De loting vond vrijdagmiddag plaats en een dag later is het speelschema bekend geworden.

Programma FC Twente in de Europa League

Speelronde 1: Woensdag 25 september 21.00 uur: Manchester United - FC Twente

Speelronde 2: Donderdag 3 oktober 21.00 uur: FC Twente - Fenerbahçe

Speelronde 3: Donderdag 24 oktober 21.00 uur: FC Twente - Lazio

Speelronde 4: Donderdag 7 november 18.45 uur: OGC Nice - FC Twente

Speelronde 5: Donderdag 28 november 21.00 uur: FC Twente - Union Sint-Gillis

Speelronde 6: Donderdag 12 december 18.45 uur: Olympiakos - FC Twente

Speelronde 7: Donderdag 23 januari 18.45 uur: Malmö FF - FC Twente

Speelronde 8: Donderdag 30 januari 21.00 uur: FC Twente - Besiktas