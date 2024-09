Jans doet oude club pijn en kent buitengewoon goede start met FC Utrecht

FC Utrecht heeft het thuisduel tegen FC Twente met 2-1 gewonnen. De Utrechters kwamen nog op een 0-1 achterstand door Sam Lammers, die vorig jaar nog voor de ploeg van Ron Jans speelde. Al gauw werd het 1-1 door een goede kopbal van Jens Toornstra en in de tweede helft zorgde Can Bozdoğan voor de beslissende 2-1.

Een wedstrijd tussen twee ambitieuze ploegen. Beide teams hebben nog niet verloren deze competitie en zijn dus nog ongeslagen. FC Utrecht won twee wedstrijden en speelde er ook eentje gelijk. FC Twente speelde nog maar twee wedstrijden en won er daarvan één. De andere wedstrijd werd gelijkgespeeld.

Ook was het een weerzien tussen oude bekenden deze zondag. Ron Jans was twee seizoenen geleden nog hoofdtrainer van FC Twente en Lammers speelde het afgelopen halfjaar nog voor de Utrechters. De spits was gehuurd van Rangers en werd deze zomer overgenomen door de Tukkers.

Diezelfde Lammers deed zijn oude ploeg vandaag gelijk pijn. Na een goede openingsfase van FC Utrecht kwam FC Twente steeds beter in het spel. In de elfde minuut werd dat beloond met een prachtig doelpunt van de onlangs van Rangers overgekomen spits. Mitchell van Bergen gaf een goede voorzet op Sem Steijn, die de bal gelijk teruglegde en de bal werd keurig binnengeschoten door de Tilburger.

Heel lang kon FC Twente niet genieten van deze voorsprong, want drie minuten later werd het alweer 1-1 door Toornstra. Souffian El Karouani kwam goed op aan de rechterkant en legde de bal panklaar op het hoofd van de oud-Feyenoorder. De middenvelder kopte binnen via de lat en doelman Lars Unnerstall. De ploeg van trainer Joseph Oosting had daarna nog wel de nodige kansen, maar die werden niet goed uitgespeeld en dus gingen beide ploegen met een 1-1 stand rusten.

In de tweede helft startte FC Utrecht goed, want in 52e minuut werd de 2-1 voorsprong gepakt door een doelpunt van Bozdogan. De middenvelder reageerde alert op een rebound na een schot van Paxten Aaronson. Het doelpunt leek eerst afgekeurd te gaan worden, omdat scheidsrechter Dennis Higler dacht dat de Duitse middenvelder hands maakte. Na het zien van de beelden kwam de leidsman terug op zijn beslissing en stond het dus 2-1 voor de Domstedelingen.

FC Twente moest dus alle zeilen bijzetten om nog een punt te kunnen veroveren, maar ondanks veel aanvallende wisselingen werden er geen grote kansen gecreëerd. FC Utrecht hield het doel goed schoon en bleef vechten om drie punten in de Domstad te houden. In de slotfase kon het zelfs nog 3-1 worden, maar Oscar Fraulo wilde de bal afleggen en dat was niet de juiste keuze. De verdediging van de Twentenaren kon de bal net wegwerken.

Alleen was dat niet genoeg voor de ploeg van Oosting en bleef het dus bij 2-1 voor FC Utrecht. Daarmee komen de Utrechters voorlopig op een tweede plek met tien punten uit vier wedstrijden. FC Twente houdt vier punten over uit drie wedstrijden en moet na de interlandperiode aan de bak om weer omhoog te klimmen.

