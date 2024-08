Verbijstering om een van de duurste Feyenoorders ooit: 'Ik weet niet wat die jongen eet...'

Ziggo Sport-commentator Emile Schelvis heeft zien veranderen sinds zijn komst naar Feyenoord. Schelvis vindt de middenvelder van de Rotterdammers matig presteren en enorm veel snelheid tekort komen om het niveau bij te benen. Waar het aan ligt is voor hem een raadsel.

In de Podcast Feyenoord van RTV Rijnmond wordt de rol van Zerrouki bij de Rotterdammers besproken. De middenvelder werd vorig seizoen overgenomen FC Twente en hoort met een transfersom van acht miljoen euro tot een van de duurste spelers die Feyenoord ooit gekocht heeft. Een succes werd zijn tijd in Rotterdam nog niet: "Als je Zerrouki nu verkoopt, dan verkoop je echt twee spelers voor de prijs van een. Er zit een vent op zijn rug, al een heel tijdje. Hij komt niet meer vooruit", stelt Schelvis.

De sportverslaggever tast in het duister wat betreft de oorzaak waarom Zerrouki slomer zou zijn geworden: "Ik weet niet wat die jongen eet of wat voor oefeningen hij doet, maar iets in hem heeft hem langzamer gemaakt. Dat kan niet alleen de druk zijn, of dat hij in grotere ruimtes moet voetballen zoals wordt gesuggereerd", denkt Schelvis.

Zerrouki was afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam (1-1) ongelukkig, aangezien hij in het tweede bedrijf een rode kaart kreeg van scheidsrechter Alex Bos. Daardoor zou de middenvelder uit Algerije De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax missen, maar doordat deze wedstrijd door de politiestaking is uitgesteld mist Zerrouki niet die wedstrijd, maar de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

