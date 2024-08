Champions League krijgt vorm: deze teams nemen komend seizoen deel aan miljoenenbal

Bijna alle 36 teams die gaan deelnemen aan het Champions League-toernooi van het seizoen 2024/2025 zijn bekend. Aan het vernieuwde 'miljoenenbal' doen dit seizoen meer teams mee, waaronder Feyenoord en PSV. Real Madrid won de vorige 'cup met de grote oren', maar welk team houdt de beker op 31 mei 2025 in München in de lucht?

De Champions League van dit seizoen kent een nieuw format. Er wordt in één grote competitie gespeeld, in plaats van vele verschillende poules. Verder speelt elk team acht wedstrijden: vier thuis en vier uit. De wedstrijden worden over een periode van tien weken verspreid. Uiteindelijk gaan de acht hoogste genoteerde teams van de ranglijst direct door naar de knock-outfase van de Champions League, terwijl de nummer negen tot vierentwintig in een tussenronde moeten uitmaken wie er ook in het toernooi blijft.

Op het moment van schrijven zijn er 32 van de 36 teams bekend die gaan deelnemen aan het miljoenenbal. Daar horen PSV en Feyenoord bij, de nummer een en twee van de Eredivisie van vorig seizoen. FC Twente had zichzelf ook kunnen belonen met een plek op het hoogste Europese podium, maar werd in de voorrondes uitgeschakeld door Red Bull Salzburg.

Italië en Duitsland zijn met vijf clubs hofleverancier van het vernieuwde toernooi. Ook vinden we al vier debuterende clubs terug in het deelnemersveld: Aston Villa, Bologna, Stade Brest en Girona. De laatste voorrondes van dinsdag zullen gaan uitwijzen wie er nog aan de lijst worden toegevoegd. De winnaars van Qarabag FK - Dinamo Zagreb, Rode Ster Belgrado - Bodø/Glimt, Slavia Praag - LOSC Lille en Slovan Bratislava - FC Midtjylland zullen nog doorstoten naar het hoofdtoernooi. Daarbij hebben vooral Dinamo Zagreb en LOSC Lille een goede uitgangspositie bemachtigd na het heenduel.

Deelnemende teams Champions League

Italië (5): Internazionale, AC Milan, Atalanta, Juventus, Bologna

Duitsland (5): Bayer Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, RB Leipzig

Engeland (4): Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

Spanje (4): Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Girona

Frankrijk (3): Paris Saint-Germain, AS Monaco, Stade Brest

Nederland (2): PSV, Feyenoord

Portugal (2): Sporting CP, Benfica

Oostenrijk (2): Sturm Graz, Red Bull Salzburg

België (1): Club Brugge

Oekraïne (1): Shaktar Donetsk

Schotland (1): Celtic

Tsjechië (1): Sparta Praag

Zwitserland (1): Young Boys