'Eerste bod op Ajax-target Román Vega afgewezen door Argentinos Juniors'

AA Argentinos Juniors heeft een eerste bod van Bologna op Ajax-target afgewezen, zo meldt transferjournalist César Luis Merlo. De Italianen zouden een bedrag van vijf miljoen euro hebben geboden, maar de Argentijnen zouden dat resoluut naast zich neer hebben gelegd.

Vega (21) werd in december vorig jaar al in verband gebracht met een overstap naar Ajax, dat de linksback 'al maanden op de voet zou volgen'. Van een winterse transfer zou het echter niet komen, maar Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf wist gisteren (maandag) te melden dat de jeugdinternational in Amsterdam geldt als beoogde opvolger van Jorrel Hato, die in verband wordt gebracht met een aantal grote clubs in de Premier League. Ajax zou inmiddels een oriënterend gesprek met het management van de speler hebben gevoerd en via een tussenpersoon bij Argentinos Juniors hebben geïnformeerd naar de vraagprijs, die volgens Verweij's bronnen tussen de vier en zes miljoen euro zou moeten liggen.

Transferjournalist Merlo schrijft op X dat er inmiddels onderhandelingen tussen Ajax en Argentinos Juniors plaats zouden vinden. Bovendien zou ook Bologna, de werkgever van Sam Beukema en Thijs Dallinga, zich mengen in de strijd om Vega. De Italianen zouden zelfs al een bod van vijf miljoen euro hebben neergelegd, dat door de Argentijnen zou zijn afgewezen.

Vega kwam dit seizoen - dat in Argentinië in januari begint - tot op heden twaalf keer in actie voor Argentinos Juniors en droeg afgelopen vrijdag, tijdens een 4-0 overwinning op Estudiantes, zelfs de aanvoerdersband. De jeugdinternational, die in het seizoen 2022/23 op huurbasis uitkwam voor het beloftenelftal van FC Barcelona, beschikt bij zijn huidige werkgever over een contract dat medio 2026 afloopt.

