'Ajax onderhandelt over komst Argentijns jeudginternational met verleden bij Barcelona'

Ajax is volgens Argentijnse media in onderhandeling met Argentinos Juniors over linksback . De twintigjarige verdediger debuteerde vorig seizoen in Argentinië Onder-23 en heeft al enige ervaring in Europa, aangezien Vega het seizoen 2022/23 op huurbasis doorbracht bij de beloftenploeg van FC Barcelona.

Vega doorliep de jeugdopleiding van Argentinos Juniors en is dit seizoen een vaste waarde bij zijn club. Journalist Uriel Iugt schrijft op X dat Ajax de verdediger 'al een aantal maanden op de voet volgt' en inmiddels 'vastbesloten' zou zijn om hem naar Amsterdam te halen. Hoewel er nog geen officieel bod zou zijn uitgebracht, zouden er wel onderhandelingen tussen beide clubs plaatsvinden. Argentinos Juniors zet daarbij in op het behoud van een percentage van de transferrechten op de zelfopgeleide speler.

Of Ajax in Vega een directe versterking voor de eerste selectie van trainer Francesco Farioli ziet, of meer een speler voor de toekomst, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving van Iugt. Op dit moment is Jorrel Hato de eerste keuze op de linksbackpositie, al is de achttienjarige Oranje-international van nature een centrale verdediger. Achter Hato krijgt Owen Wijndal, die vorig seizoen op huurbasis bij Royal Antwerp FC in België speelde, geregeld de kans zich weer even te laten zien. Bovendien zou Youri Baas, die onder Farioli een zekerheidje in het centrum is, eventueel ook als linkervleugelverdediger kunnen worden ingezet.

