Francesco Farioli ligt donderdagochtend zwaar onder vuur in De Telegraaf

Franesco Farioli doet bij Ajax aan kapitaalvernietiging, zo luidt de conclusie van Ajax-volger Mike Verweij in De Telegraaf. De journalist vindt dat de Italiaanse oefenmeester van Ajax vergeet om naar het grotere plaatje te kijken en niet op de juiste manier omgaat met en .

In een uitgebreide analyse in De Telegraaf blikt Verweij terug op de eerste seizoenshelft van Ajax, die bijna ten einde is. Verweij ziet positieve punten, aangezien Farioli met goede resultaten de negatieve spiraal van de afgelopen twee seizoenen doorbroken heeft. Daartegenover staan echter minpunten, waaronder dat de Italiaan 'alleen maar oog heeft voor zijn eigen spelersgroep'.

Met dat laatste doelt Verweij op de wijze waarop Farioli omgaat met groeibriljanten binnen de club, zoals Hato en Brobbey: In de (financiële) situatie waarin Ajax verkeert, moet het ondenkbaar zijn dat een trainer als passant twee van de vijf kippen met de gouden eieren in zijn selectie, Brian Brobbey en Jorrel Hato, slacht. De manier waarop de trainer met Brobbey en Hato omgaat, is kapitaalvernietiging", oordeelt Verweij. "De drie doelpunten en zes assists die de spits na 23 duels in alle competities achter zijn naam heeft, staan in geen verhouding tot de 22 treffers en twaalf assists in de 43 wedstrijden van het vorige zo dramatisch verlopen seizoen."

LEES OOK: Ajax-fans hebben genoeg gezien van Rayane Bounida na nieuwe wondergoal

De journalist stelt dat Brobbey, die dit seizoen ook veel bekritsieerd wordt vanwege de indruk die hij maakt, nog maar een deel waard is van de 40 tot 50 miljoen euro clubs uit de Premier League-clubs vóór dit seizoen voor hem over hadden. Vervolgens komt Hato aan bod. De verdediger is door Farioli op een andere positie neergezet en dat is een fout, vindt Verweij: "Het bijzondere is dat de huidige linksback Hato na een uitstekend seizoen als linker centrale verdediger, waarin hij zelfs de aanvoerdersband droeg, nooit de kans kreeg op zijn favoriete positie én de plek waarop hij zich in de kijker van de Europese top speelde."

Verweij vindt dat de beleidsbepalers van Ajax, Alex Kroes en Marijn Beuker, in gesprek moeten gaan met Farioli. Op de resultaten valt niet al te veel aan te merken, maar in de ogen van de journalist moeten deze twee bestuurders de lange termijn bewaken: "Doen zij dat niet, dan zijn Blind en Van Gaal aan zet", besluit Verweij.

