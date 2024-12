Ajax-fans hebben genoeg gezien van Rayane Bounida na nieuwe wondergoal

heeft andermaal zijn stempel weten te drukken bij Jong Ajax. De talentvolle Amsterdammers spelen woensdagavond een duel in de Premier League International Cup tegen Tottenham Hotspur en staan bij rust al op 0-3 voorsprong, mede dankzij een waanzinnig fraai doelpunt van de achttienjarige Belg. Fans van de Amsterdammers zijn onder de indruk van de aanvaller.

Bounida debuteerde vorige week in de Keuken Kampioen Divisie met een doelpunt tegen De Graafschap en was amper vijf dagen later opnieuw trefzeker tegen TOP Oss. Ook woensdagavond heeft de Belg zijn visitekaartje afgegeven met een schitterend doelpunt tegen de leeftijdsgenoten van Tottenham.

Nadat Jayden Banel Jong Ajax op voorsprong had gebracht, zette Bounida de 0-2 op het bord. De technische aanvaller werd aangespeeld in de zestien en maakte een mooie panna bij zijn directe tegenstander. De Belg schoot vervolgens met overtuiging raak. Op sociale media raken mensen niet uitgepraat over de kwaliteiten van Bounida.

Bounida arriveerde ruim twee jaar geleden bij Ajax. Hij maakte de overstap van Anderlecht, waar hij te boek stond als groot talent. In Amsterdam bleef het echter lang stil rond de jonge middenvelder. Daar is de laatste weken verandering in gekomen. Het Laatste Nieuws pakte in oktober uit met het nieuws dat Bounida in Amsterdam al een jaarsalaris van een half miljoen euro opstrijkt. Bounida is momenteel in het bezit van een aflopend contract. Ajax zou dat wel willen openbreken, maar dan moet de aanvallende middenvelder wel akkoord gaan met een lager salaris.

