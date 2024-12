Belgische media smullen van lichtpunt bij Ajax, en dat is niet Godts: 'Hij is hot in Nederland'

De ijzersterke prestaties van bij Jong Ajax blijven niet onopgemerkt. De 18-jarige aanvallende middenvelder debuteerde afgelopen maandag in de Keuken Kampioen Divisie en was meteen belangrijk met een doelpunt. Bounida mocht vrijdagavond opnieuw in actie komen en ook tegen TOP Oss was hij trefzeker. Belgische media zien dat Bounida ‘hot’ is in Amsterdam en op social media vraagt men zich inmiddels af of Ajax het geld voor de contractverlenging van Steven Berghuis niet beter kan investeren in een nieuwe verbintenis voor de Belg.

Bounida arriveerde ruim twee jaar geleden bij Ajax. Hij maakte de overstap van Anderlecht, waar hij te boek stond als groot talent. In Amsterdam bleef het echter lang stil rond de jonge middenvelder. Daar is de laatste weken verandering in gekomen. Het Laatste Nieuws pakte in oktober uit met het nieuws dat Bounida in Amsterdam al een jaarsalaris van een half miljoen euro opstrijkt. Bounida is momenteel in het bezit van een aflopend contract. Ajax zou dat wel willen openbreken, maar dan moet de aanvallende middenvelder wel akkoord gaan met een lager salaris.

Het zal echter nog moeten blijken of Bounida ook na dit seizoen nog te bewonderen is in Amsterdam. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano is het talent op de radar verschenen van ‘vele topclubs’. Die zullen de prestaties van Bounida bij Jong Ajax ongetwijfeld ook hebben opgemerkt. Hij viel afgelopen maandag in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap vlak voor tijd in en was vrijwel meteen trefzeker. Een paar dagen later herhaalde hij dat kunstje. Bounida stond op bezoek bij TOP Oss nog maar net binnen de lijnen of het was al raak. Met zijn doelpunt kon hij een nederlaag weliswaar niet voorkomen, maar fraai was zijn treffer wel.

Rayane Bounida komt in het veld

Rayane Bounida scoort #TOPJAJ

Belgische media loven Bounida

In België geniet men volop van de ontwikkeling van de aanvallende middenvelder. “Belgisch toptalent Rayane Bounida scoort minuut na invalbeurt en is opnieuw van goudwaarde bij Jong Ajax”, zo kopt Het Nieuwsblad. “Onze landgenoot is hot in Nederland. Vorige week was hij al trefzeker in zijn profdebuut voor Jong Ajax, gisteravond had hij als invaller nauwelijks een minuut nodig om zichzelf opnieuw op het scorebord te zetten tegen TOP Oss”, zo leest het in het artikel. Het Nieuwsblad vraagt zich tevens af wat Bounida na dit seizoen gaat doen. “Het wordt uitkijken waar de toekomst van Bounida ligt, want zijn contract bij Ajax loopt in de zomer van 2025 af.”

Sporza is eveneens lyrisch over de prestaties van Bounda in de afgelopen week. “Bounida heeft wat tijd nodig gehad om zijn veelbesproken overstap van Anderlecht naar Ajax te verteren, maar de laatste weken komt de 18-jarige Belgische middenvelder steeds meer op kruissnelheid. Voor Jong Ajax, in de Nederlandse tweede klasse, scoorde hij voor de tweede week op rij”, leest het. Bart Sanders, bekend van de Pantelic Podcast, laat er op X geen misverstand over bestaan. “Bounida blinkt opnieuw uit en speelt wederom een belangrijke rol bij Jong Ajax. In een tijd waarin Ajax elke euro moet omdraaien, rijst langzaam de vraag: zou het verlengen van Bounida niet een betere investering zijn dan bijvoorbeeld de verlenging van Berghuis?”

Rayane Bounida blinkt opnieuw uit en speelt wederom een belangrijke rol bij Jong Ajax.



In een tijd waarin Ajax elke euro moet omdraaien, rijst langzaam de vraag: zou het verlengen van Bounida niet een betere investering zijn dan bijvoorbeeld de verlenging van Berghuis? — Bart Sanders (@bart_sanders) December 13, 2024

