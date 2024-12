Onheilspellend nieuws over scorende Jong Ajax-debutant Rayane Bounida (18)

Transferjournalist Fabrizio Romano plaatst een onheilspellende tweet over (18), die zijn debuut voor Jong Ajax maandagavond opluisterde met een doelpunt tegen De Graafschap (2-0). Het Belgische talent beschikt over een contract dat aankomende zomer afloopt en is op de radar van 'vele topclubs' verschenen, zo weet de Italiaanse journalist.

Jong Ajax-trainer Frank Peereboom kon maandagavond op De Toekomst een beroep doen op eerste elftalspelers als Sivert Mannsverk, Kristian Hlynsson en Christian Rasmussen. Toch bleek er vier minuten voor tijd, bij een 1-0 tussenstand, ruimte om Bounida - als vervanger van Jaydon Banel - zijn Jong Ajax-debuut te gunnen. Zes minuten in blessuretijd toonde de linksbuiten zijn kwaliteiten: Bounida werd halverwege de vijandelijke helft aangespeeld, dribbelde langs zijn directe tegenstander en schoot van buiten de zestien de 2-0 eindstand op het bord met een laag schot in de korte hoek.

Bounida is geboren in België en speelt voor dat land ook zijn jeugdinterlands, maar zou in de toekomst ook voor Marokko kunnen kiezen. De linksbuiten, die eventueel ook op het middenveld uit de voeten kan, werd in de zomer van 2022 door Ajax weggeplukt uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Dit seizoen speelt hij zijn wedstrijden in de Onder-19 en nu dus ook in Jong Ajax. Het contract van het talent loopt komende zomer echter af.

Ajax is met het kamp-Bounida in gesprek over een nieuwe verbintenis, zo schrijft Romano. Bounida heeft echter meer opties: "Vele topclubs met interesse houden zijn situatie in de gaten", leest het. Bovendien stipt de Italiaanse transfergoeroe aan dat Bounida zeer recent van zaakwaarnemer is gewisseld. Het Ajax-talent werd tot voor kort bijgestaan door Rafaela Pimenta, maar switchte afgelopen week naar Muy Manero, dat onder meer Joey Veerman (PSV), Edson Álvarez (West Ham United) en Sven Botman tot zijn clientèle mag rekenen.

