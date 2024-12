Wesley Sneijder spot 'speler van buitencategorie' bij Ajax

Wesley Sneijder heeft zondagmiddag genoten van . De Belgische aanvaller, die tegen AZ terugkeerde van een blessure, was direct belangrijk met een doelpunt en is volgens de analist ‘van de buitencategorie’.

LEES OOK: Verklaring voor zwakke wedstrijd Berghuis tegen AZ, heeft te maken met ploeggenoot

Ajax stelde zondag teleur door tamelijk kansloos te verliezen van AZ (2-1). De Amsterdammers konden vrijwel het hele duel geen vuist maken, totdat Godts in de ploeg werd gebracht door Francesco Farioli. De Belg, die voor het eerst minuten maakte na zijn knieblessure, scoorde acht minuten na zijn invalbeurt, waardoor de spanning terugkeerde in de wedstrijd.

Speler van buitencategorie bij Ajax

“Godts kwam erin, die vind ik van de buitencategorie bij Ajax. Gelijk gingen alle alarmbellen af bij AZ”, is de oud-Ajax-speler lovend bij Rondo.

Sneijder is minder positief voor de rest van de selectie van de Amsterdammers: “AZ is geen seconde onder de indruk geweest en Ruben van Bommel voelde zich als en vis in het water.”

