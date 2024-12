Verklaring voor zwakke wedstrijd Berghuis tegen AZ, heeft te maken met ploeggenoot

Dat zondagmiddag op bezoek bij AZ geen schim was van de speler die hij kán zijn, heeft voor een belangrijk deel te maken met de absentie van . Dat schrijft Ajax-watcher Johan Inan althans. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad kon de verdediging van AZ zich volop richten op Berghuis, omdat aan de andere kant geen dreiging vormde.

Godts maakte zondag voor het eerst sinds 10 november weer deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax, maar trainer Francesco Farioli doet het rustig aan met de Belg en bracht hem pas een kleine twintig minuten voor tijd binnen de lijnen. Godts had weinig tijd nodig om zijn stempel te drukken en was bij zijn eerste opwachting nadat hij een paar weken geleden bij FC Twente geblesseerd was uitgevallen, meteen belangrijk. Hij maakte de aansluitingstreffer en hield zijn tegenstanders flink bezig, maar een nederlaag kon hij niet voorkomen.

“Ajax zit muurvast. In de verloren wedstrijd tegen AZ dwong de dolende topclub pas na tachtig minuten een grote kans af. Niet geheel toevallig brak de jonge Belgische dribbelaar Mika Godts die ban”, zo schrijft Inan op de website van het Algemeen Dagblad. Godts toonde tijdens zijn invalbeurt meteen weer zijn klasse. Hij heeft diepgang in zijn spel en de kwaliteiten om een tegenstander uit te spelen. “Dat gaat minder op voor Chuba Akpom, de vervanger van de enige linksbuiten in de selectie. De Engelse spits heeft geen fijne voorzet in huis en al helemaal geen individuele actie”, zo stelt Inan.

Berghuis komt er niet aan te pas

De verslaggever zag dat AZ-trainer Maarten Martens ‘dankbaar’ gebruik maakte van de tekortkomingen bij Akpom. “De opdracht: als één aanvaller Ajax vrijgelaten moest worden, dan Akpom op links. De voorspelbare spits kon daar echter niks forceren”, zo zag Inan. Dat geldt ook voor zijn teamgenoot op de andere flank, Berghuis. De linkspoot wordt geacht zijn ploeg op sleeptouw te kunnen nemen, maar daarvan komt vooralsnog weinig terecht. Dat Berghuis in Alkmaar niet tot nauwelijks gevonden kon worden door Josip Sutalo en Anton Gaaei, is volgens Inan ‘weer een gevolg’ van de absentie van Godts. “Doordat Akpom op links minder aandacht behoeft, kon AZ de meest creatieve Ajacied aan de andere kant beter bewaken. Als Berghuis de bal al kreeg, werd hij meteen opgejaagd, met - voor zijn doen - veel balverlies tot gevolg.”

Berghuis stond dit seizoen ruim twee maanden aan de kant met een blessure. Hij maakte op 2 november in de topper tegen PSV zijn rentree en verzorgde een paar dagen later tegen Maccabi Tel Aviv nog wel een assist, maar hij slaagde er in de daaropvolgende wedstrijden niet in om zijn stempel te drukken. Berghuis had in de wedstrijden tegen PEC Zwolle, Real Sociedad, NEC en AZ een basisplaats, maar werd telkens voortijdig naar de kant gehaald. De linkspoot kwam dit seizoen vooralsnog vijftien keer in actie, goed voor één doelpunt (op 8 augustus tegen Panathinaikos) en drie assists.

