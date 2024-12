Ajax schuttert tegen AZ, maar buitenlandse media zien ook een 'lichtpuntje' bij Amsterdammers

is terug bij Ajax en dat is in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. De vleugelaanvaller maakte zondagmiddag op bezoek bij AZ zijn rentree binnen de lijnen, nadat hij op 10 november was uitgevallen met een hamstringblessure. Godts luisterde zijn terugkeer op het veld op met een doelpunt en dat heeft ook de media in België bereikt.

Godts toonde in de tweede helft van het afgelopen seizoen al af en toe zijn klasse bij Ajax, maar beleeft in de huidige jaargang zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht. De aanvaller was tot de uitwedstrijd tegen AZ al goed voor zes doelpunten en vijf assists in twintig wedstrijden in alle competities. Godts bezorgde Ajax op 2 november nog een knappe zege op PSV. De Belg was een paar dagen later ook trefzeker tegen Maccabi Tel Aviv, maar raakte vervolgens op bezoek bij FC Twente geblesseerd aan een hamstring.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opmerkelijk: dit zei Farioli na afloop in Ajax-kleedkamer tegen zijn spelers

Er werd gevreesd voor een langdurige absentie, maar Godts herstelde vlot en maakte zondagmiddag op bezoek bij AZ alweer minuten, nog geen maand nadat hij zich in de uitwedstrijd tegen FC Twente had geblesseerd. Godts had niet veel tijd nodig om te laten zien dat Ajax hem de laatste wedstrijden enorm heeft gemist. Hij maakte de aansluitingstreffer en had daarna nog een paar goede acties, maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers een pijnlijke nederlaag leden (2-1). In België is niet de verliespartij van Ajax, maar natuurlijk de rentree van Godts het onderwerp van gesprek na de ontmoeting in Alkmaar.

LEES OOK: Lach bij Klaassen verraadt heel veel: 'Daar ga ik het niet over hebben, lijkt mij niet heel verstandig'

Uitnodiging voor de nationale ploeg

“Goal van heroptredende Mika Godts is enig lichtpuntje bij verliezend Ajax”, zo kopt Het Nieuwsblad boven het artikel over de wedstrijd in Alkmaar. “Mika Godts heeft zondag zijn rentree bij Ajax opgeluisterd met een doelpunt. De Belgische belofteninternational, die een maand buiten de strijd was met een hamstringblessure, zorgde voor de aansluitingstreffer in de competitiewedstrijd tegen AZ, maar kon de 2-1 nederlaag niet voorkomen voor Ajax”, zo schrijft het dagblad. Godts moet zijn debuut voor de Belgische beloften overigens nog maken. Dat was er normaal gesproken vorige maand van gekomen, maar zijn blessure zette een streep door zijn uitverkiezing voor de Onder-21 van de Rode Duivels.

Het Laatste Nieuws denkt zelfs dat er voor Godts vorige maand nóg iets mooier had ingezeten. “Midden november viel Godts uit met een hamstringblessure. Een streep door de rekening van de jonge flankaanvaller, want bondscoach Domenico Tedesco had hem meer dan waarschijnlijk opgeroepen voor de interlands tegen Italië en Israël”, zo leest het. “Vandaag vierde Godts op het veld van AZ zijn terugkeer. In minuut 73 kwam hij tussen de lijnen en amper acht minuten later trof hij raak. Zijn aansluitingstreffer leverde - helaas voor onze landgenoot - geen punten op. De ploeg van Maarten Martens trok met 2-1 aan het langste eind tegen Ajax. Een pijnlijke nederlaag voor de Amsterdammers, want de achterstand op leider PSV bedraagt al negen punten.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Unaniem oordeel bij ESPN: Ajax bestolen tegen AZ

Volgens Kees Kwakman en Marciano Vink is Ajax bestolen in de wedstrijd tegen AZ.